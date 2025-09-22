Ataque militar estadounidense cerca de Venezuela altera la vida en comunidades pesqueras

GÜIRIA, Venezuela 22 de septiembre de 2025.— En la península de Paria, un idílico tramo de la costa caribeña venezolana, es un secreto a voces que las embarcaciones que zarpan de sus puertos transportan tanto drogas como pescado, Informó Regina García Cano, para Prensa Asociada.

Los residentes afirman desconocer a quién pertenece la carga ilegal, pero se dan cuenta de que el negocio va bien porque la gente sale a comer fuera, se hace la peluquería y las uñas y compra carne cara. También admiten que nada de esto ha sucedido desde que el ejército estadounidense atacó uno de esos barcos a principios de este mes.

Se conocen pocos detalles sobre el mortal ataque del 2 de septiembre contra una embarcación que, según la administración Trump, partió de Venezuela con drogas y 11 miembros de la banda del Tren de Aragua, lo que alimenta la especulación. Los pescadores de la península declararon a La Prensa Asociada que no culpan del todo a quienes entran en el comercio ilegal, ya que vivir solo de la pesca en Venezuela hoy en día es aceptar una vida de pobreza.

Los barcos pesqueros de la impresionante península han sido reutilizados para el tráfico de migrantes, personas, fauna silvestre y combustible. Estos llamados "otros negocios" han florecido desde el colapso económico de Venezuela hace una década.

"Aquí no hay revolución", dijo el jubilado Alberto Díaz, refiriéndose al movimiento autodenominado socialista que el difunto Hugo Chávez lanzó en Venezuela en 1999 con la promesa de mejorar la vida de los pobres utilizando el petróleo del país. "Aquí lo que hay es hambre, sacrificio, puro dolor".

Paseando por el barrio de Güiria, donde se encuentra una de las víctimas de la huelga, Díaz lamentó el declive de la industria pesquera local, que antaño ofrecía empleos con salarios dignos y una forma de que la gente "fuera feliz".

La especulación abunda.

La especulación sobre el ataque continúa en Venezuela, y la gente se pregunta quiénes murieron y si sus muertes forman parte de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Algunos han cuestionado las afirmaciones de su gobierno de que un video del ataque publicado por el presidente estadounidense Donald Trump fue creado con inteligencia artificial y que una embarcación de ese tamaño no puede aventurarse en alta mar.

Pero los pescadores de la península, expertos en su oficio, reconocieron de inmediato algunas características de la embarcación en el video. Dijeron que se trataba de un barco pesquero de 12 metros de eslora, conocido en Venezuela como "peñero", con cuatro potentes y costosos motores. Calcularon que los motores tenían al menos 200 caballos de fuerza cada uno, una potencia cinco veces mayor que la que se usa habitualmente en los peñeros locales.

"La pesca no paga lo suficiente para comprar un motor como ese", dijo el pescador Junior González, mientras se tomaba un descanso de la reparación de un barco en la costa de Guaca. Solo unas pocas plantas procesadoras de sardinas, aproximadamente dos docenas, siguen operando en esta comunidad tras años de sobrepesca, fracasos en la restauración y la crisis generalizada del país.

González explicó que los motores que utiliza cuestan entre 4.000 y 5.000 dólares cada uno, mientras que uno de los necesarios para llegar a Trinidad y Tobago —el supuesto destino del barco en cuestión— se vende entre 15.000 y 20.000 dólares.

Traficantes a pequeña escala

La administración Trump aún no ha explicado cómo el ejército evaluó la carga del barco y determinó la presunta afiliación pandillera de los pasajeros antes del ataque. Funcionarios de seguridad nacional informaron a miembros del Congreso la semana pasada que el barco recibió múltiples disparos tras haber cambiado de rumbo.

El ataque, que se produjo tras un aumento de las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe, marcó un cambio de paradigma en la disposición de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental. El ejército estadounidense mató a otras tres personas el lunes tras atacar un segundo barco que, según Trump, transportaba drogas desde Venezuela.