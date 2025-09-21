Según informes, el "El Zar de la frontera" de Trump, Tom Homan, aceptó 50.000 dólares en efectivo de agentes encubiertos del FBI

21 de septiembre de 2025.-La supuesta entrega ocurrió antes de que Trump ganara la segunda presidencia, tras lo cual la administración archivó el caso federal de corrupción, informó El Guardian.

Según informes, el FBI grabó al "zar fronterizo" de Donald Trump, Tom Homan, aceptando 50.000 dólares en efectivo de agentes encubiertos que se hicieron pasar por contratistas comerciales el año pasado.

Un nuevo informe de MSNBC del sábado reveló que los agentes grabaron a Homan, seis semanas antes de las elecciones de 2024, supuestamente prometiendo ayudar a conseguir contratos gubernamentales en la industria de la seguridad fronteriza durante el segundo mandato de Trump.

Seis fuentes familiarizadas con el asunto informaron a MSNBC que el FBI y el Departamento de Justicia, entonces dirigido por la administración de Joe Biden, tenían la intención de posponer la investigación y evaluar si Homan cumpliría sus supuestas promesas tras su nombramiento como zar fronterizo de Trump. Sin embargo, la investigación se estancó tras la toma de posesión de Trump, y en las últimas semanas, funcionarios designados por Trump decidieron cerrar el caso, según MSNBC.

Al ser preguntado por NewsNation sobre el informe de MSNBC, Homan supuestamente lo calificó de "mentira".

Según las fuentes, un funcionario del Departamento de Justicia designado por Trump calificó el caso como una investigación del "estado profundo".

En una declaración aparte a MSNBC, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, declararon: "Este asunto se originó durante la administración anterior y fue sometido a una revisión exhaustiva por parte de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia. No encontraron pruebas creíbles de ningún delito penal".