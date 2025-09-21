La FANB va a la Comunidad en la Guayana Esequiba: Preparación y Unión para la Defensa de Venezuela

21 de septiembre de 2025.-Desde el Circuito Comunal del sector Agua Fría, en Tumeremo, en el estado Guayana Esequiba, el gobernador Neil Villamizar, junto al General de División Henrry González Velázquez Comandante de la ZODI 64 Guayana Esequiba, lideraron un adiestramiento especial denominado "La FANB va a la Comunidad". Este programa tiene como objetivo capacitar y preparar a la población para una defensa efectiva en caso de amenazas externas, informó Prensa Gobernación Guayana Esequiba.

La actividad comenzó con una explicación teórica dirigida a la comunidad, donde se abordaron los principios fundamentales del método táctico de resistencia revolucionaria MTRR y la importancia de la unión entre el pueblo y la FANB.



Posteriormente, se dió paso a la presentación de un mural que simboliza la lucha y la cohesión del pueblo venezolano. Este mural no solo sirvió como un ejercicio de expresión artística, sino también como un recordatorio visual de la importancia de la defensa de la patria.



Una vez completada la parte teórica y creativa, se dio inicio a las prácticas, donde se realizó una demostración de tácticas de resistencia revolucionaria. El poder popular participó activamente en cada área dispuesta, aprendiendo cómo deben actuar en caso de una amenaza.



Villamizar destacó que quienes osen violar nuestra soberanía "se encontrarán con un pueblo preparado, unido a su fuerza armada para llevar adelante una defensa activa y prolongada", subrayando la importancia de la capacitación práctica en la preparación de la comunidad.



El gobernador también enfatizó que "Estamos aquí como lo ha orientado nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moros, con el pueblo y nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mostrando al mundo que estamos unidos y dispuestos a defender nuestro país".



Asimismo, el general González Velázquez hizo hincapié en la importancia de la cohesión entre la fuerza armada y el pueblo venezolano, resaltando que la lucha no es solo por el presente, sino también por los ancestros y las futuras generaciones. "no hay mayor revolución que lo que estamos haciendo juntos el Pueblo y su fuerza Armada" y subrayó la necesidad de que las fuerzas armadas se acerquen a las comunidades para llevar "esa luz" que contrarresta los intentos de oscurecer la patria.



El evento concluyó con un llamado a la defensa de Venezuela, considerada "una tierra bendecida por el Dios creador del universo", y un recordatorio de que la lucha por la libertad y la soberanía es un deber de todos los venezolanos.