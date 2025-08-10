Gaceta Oficial 43.174 lunes 21 de julio 2025

2025-07-21 Gaceta Oficial 43174

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución que designa a Mónica Lucía Valderrama Pérez, como Directora General de Políticas Arancelarias y No Arancelarias, adscrita al Viceministerio de Economía Productiva, del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACAV

Providencia que designa a Yeincer David Nimer Moncada, como Director de Planificación Agrícola Participativa, Encargado, de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV).

Providencia que designa a Emiro José Contreras Guerrero, como Director Ejecutivo, Encargado, de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV).

Providencia que designa a Maritza Coromoto Fernández Lobo, como Directora, Encargada, de Programas de Formación, en la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV).

Providencia que designa a Yamileth Yohanna Arboleda, como Directora, Encargada, de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, en la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV).

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Mariana Andreína Velásquez Ortega, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Centésima Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada como Fiscal Auxiliar Interino a Milagros Nathalie Yánez Vásquez, a la Fiscalía Centésima Quincuagésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en materia Contra las Drogas con competencia en Fase de Investigación, para intervenir en Fase Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada a Jorge José Mendoza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 26 Nacional Plena.

Resolución que traslada a Valerie Sinaí Guillén Echarry, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Centésima Trigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada a Juan Carlos Pacheco Delpiani, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Ocumare del Tuy.

Resolución que traslada a María Gabriela Cavadia Matute, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Ocumare del Tuy.

Resolución que traslada a Karina Dubraska Sánchez Hernández, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos.

Resolución que traslada a Larry Joseph Linares Barboza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Porlamar.

Resolución que traslada a Emily Paola Franco Uzcátegui, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.

Resolución que traslada a Germán David Mendoza Pineda, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.

