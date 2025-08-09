(VIDEO) Rescatados 6 menores venezolanos que estaban secuestrados en EEUU

A través del Plan Vuelta a la Patria regresaron los menores: Milan Emmanuel Mora Hurtado, Dorielvis Ayari Silva García, Yineimer José Buendía Contreras, Diego Jesús Torrealba Contreras y Ashley Hernández Peña.

Seis menores venezolanos que estaban retenidos en Estados Unidos por la administración de Donald Trump fueron regresados a sus hogares, según informa el canal de Telegram de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

«Hoy celebramos un milagro: 6 niños que estuvieron secuestrados en EEUU han sido rescatados y regresan a su hogar», se precisa.

Los menores son: Milan Emmanuel Mora Hurtado, Dorielvis Ayari Silva García, Yineimer José Buendía Contreras, Diego Jesús Torrealba Contreras y Ashley Hernández Peña.

«Estos pequeños guerreros han enfrentado una experiencia difícil, pero ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza», expresa la comunicación de la Gran Misión Vuelta a la Patria junto a las imágenes de la presidenta de la Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri, y las madres de los niños y niñas.

Además, según nota de prensa del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz este viernes «un total de 194 deportados fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana», y se les aplicaron los protocolos correspondientes, que incluyen la atención médica.

Una emoción indescriptible

Gretsimar Lobaton, madre de Mariangela Susej Lobaton, una de las niñas rescatadas por el Gobierno Bolivariano, expresó sentir una emoción indescriptible, al tiempo que agradeció al presidente Nicolás Maduro por el retorno de su hija.

«Empecé a recibir llamadas para ayudarme, agradezco a todos los que pusieron un granito de arena para que mi niña regresara, estoy feliz, esta emoción no tiene explicación», afirmó.

Relató que vivió meses de angustia por no saber si volvería a ver a la niña, lo cual le causó mucho estrés y desesperación. "Todos los días me preocupaba mucho, pero tenía la esperanza que, más temprano que tarde, tendría a mi hija en casa", expresó.

El Gobierno Nacional ha exigido la devolución de los niños que han sido separados de sus familiares para ser enviados a lugares de retención o a hogares sustitutos.

El pasado 21 de julio, el Presidente Nicolás Maduro, reiteró su compromiso de seguir con las gestiones para continuar con el rescate de los menores, cuyo número para ese momento eran 29, citó Ultimas Noticias.

Con información de Últimas Noticias / La Radio del Sur.