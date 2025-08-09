INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se prevé este sábado en nueve estados del país

Este sábado 9 de agosto en horas de la mañana se espera abundante nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica, al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, zona Insular, Llanos Occidentales/Centrales, los Andes y Zulia, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).De igual forma, el Inameh indica que no se descartan lluvias o lloviznas dispersas en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, Lara y Falcón; mientras que en el resto del país prevalecerá parcialmente nublado.Durante la tarde y noche se estima cielo de parcial a nublado en la mayor parte del país, con precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en la mañana; por la tarde y noche se estima de parcial a fragmentado con posibles lluvias o chubascos, siendo más intensos al oeste y norte de la entidad.Habrá temperaturas máximas entre 33°C y mínimas de 19°C, para la ciudad de Caracas, con vientos débiles a moderados del este-noreste y alta humedad en zonas costeras.Con información de INAMEH / Prensa VTV.