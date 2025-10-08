Nobel de Química 2025 para Kitagawa, Robson y Yaghi “por el desarrollo de las estructuras metal-orgánicas”

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, premio Nobel de Química 2025 Credito: Web

08-10-25.-La Real Academia Sueca de Ciencias ha concedido el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi “por el desarrollo de las estructuras metal-orgánicas”.



“Gracias al desarrollo de las estructuras metal-orgánicas, los galardonados han brindado a los químicos nuevas herramientas para afrontar algunos de los desafíos actuales”, señala la institución nórdica.



Las estructuras metal-orgánicas (MOF, por sus siglas en inglés) son materiales formados por la unión de iones metálicos con moléculas orgánicas que actúan como enlaces, creando redes tridimensionales con una enorme cantidad de poros o cavidades. Gracias a su gran superficie interna y su capacidad para almacenar, filtrar o liberar gases y moléculas, se utilizan en campos como la energía, la catálisis, la purificación del aire o la captura de carbono.



"Un nuevo tipo de arquitectura molecular"



El galardón reconoce que los tres científicos han conseguido desarrollar "un nuevo tipo de arquitectura molecular". En 1989, el químico británico Richard Robson exploró una forma novedosa de aprovechar las propiedades inherentes de los átomos. Combinó iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos, cada uno de los cuales tenía en su extremo un grupo químico atraído por los iones de cobre. Al unirse, formaron un cristal espacioso y perfectamente ordenado, como un diamante lleno de innumerables cavidades.



Robson reconoció de inmediato el potencial de su construcción molecular, pero esta era inestable y se desmoronaba con facilidad. Sin embargo, el investigador japonés Susumu Kitagawa y el jordano-estadounidense Omar Yaghi dieron a este método de construcción una base sólida; entre 1992 y 2003, realizaron —por separado— una serie de descubrimientos revolucionarios.



Susumu Kitagawa demostró que los gases pueden entrar y salir de estas estructuras, y predijo que las estructuras metal-orgánicas podrían ser flexibles.



Omar Yaghi creó una estructura metal-orgánica muy estable y demostró que puede modificarse mediante un diseño racional, dotándola de propiedades nuevas y deseables.



El tercero de los Nobel



El Premio Nobel de Química es el tercero en anunciarse, después del de Física, otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus descubrimientos en mecánica cuántica; y del de Medicina, que recayó en Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos relacionados con el sistema inmunitario. A estos tres premios les seguirán por este orden los de Literatura y de la Paz. Para el día 13 de octubre quedará el de Economía, el único no establecido en su día por el creador de los galardones, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896), sino por el Banco de Suecia.

