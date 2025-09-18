(VIDEO) Aviones chinos J-10 llegan a Venezuela a pesar de la presión estadounidense

Venezuela ha recibido oficialmente los aviones de combate J-10 chinos, una decisión audaz que desafía la fuerte presión estadounidense y redefine el equilibrio de poder en Sudamérica.

Este análisis y explicación detallados le guiarán a través de cada aspecto del J-10, incluyendo su elegante diseño exterior, su moderna cabina interior, su rendimiento excepcional, sus características de seguridad avanzadas, sus ventajas únicas, su precio competitivo y el amplio impacto geopolítico de este acuerdo histórico.

Descubra por qué Venezuela eligió a China en lugar de Occidente, cómo se compara el J-10 con otros cazas como el F-16 y qué significa esto para el futuro del poder aéreo en la región.