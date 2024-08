Psicólogos de la Ucab ofrecen guía para manejar la crisis política en Venezuela

11-08-24.-La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) compartió información sobre primeros auxilios psicológicos para ayudar a personas con ansiedad y estrés en el marco de la compleja coyuntura postelectoral.

El psicólogo Elvin López explicó que estos pasos incluyen cuidar la seguridad propia; reconocer las señales de crisis; acercarse con calma y empatía; validar los sentimientos de la persona; comprender la situación de crisis; hacer preguntas abiertas; escuchar atentamente; promover soluciones; y estar informado de recursos de ayuda.

“Si yo no estoy en un lugar seguro, en un lugar donde no corra riesgo, donde mi integridad física no esté vulnerada, es muy difícil que pueda dar o darle apoyo a otra persona a nivel de primer auxilio psicológico”, dijo en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

En cuanto al reconocimiento de algunas señales mencionó expresiones faciales, cuál es el lenguaje corporal de la persona o incluso su tono de voz.

“Aunque no somos expertos en lenguaje corporal, sí sabemos cuándo una persona tiene miedo, cuando una persona está ansiosa o estresada”, remarcó.

El psicólogo pidió estar pendiente, no solamente de los adultos, sino también de los niños. “¿Cómo juegan los niños? ¿Qué dice el niño a través de los juegos?”, insistió.

Hay que tener empatía

Otro paso importante es que ver en cómo acercarse a las personas con calma y empatía.

“No acercarse desde mi propia angustia o mi propia ansiedad, sino yo primero poder abordar y gestionar las acciones referente a lo que mis emociones están diciendo”, señaló.

“Ofrece tu presencia. A veces no hay que decir muchas palabras. Es decir, estoy aquí, te puedo escuchar, te comprendo, cuéntame, si eres familiar, si eres una persona cercana y puedes abrazar, puedes contener esa persona”, añadió.

Otro paso es comprender cuál es la situación de crisis de esa persona. “No la que tú crees, no la que tú estás viendo, sino cuál es el problema que esa persona está experimentando”.

Asimismo, también se debe promover una solución. “Es importante tener a la mano y poder estar informado de cuáles son los organismos, las instituciones, que están prestando servicio a nivel legal de asesoría y a nivel de primeros auxilios psicológicos o de atención psicológica”.

Algunas recomendaciones

López comentó que es importante controlar el uso de medios digitales, verificar la información que recibimos, cuidar las horas de dormir, retomar actividades diarias en casa, evitar hablar de temas estresantes con los niños, mantener la casa limpia y organizada, y priorizar actividades durante el día en vez de la noche.

“Es fundamental apoyarnos y estar unidos como familia en estos momentos difíciles”, concluyó el psicólogo.