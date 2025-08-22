Policía de Trinidad y Tobago detuvo a 15 migrantes venezolanos en dos operativos

Credito: Web

22-08-25.-Un grupo de quince venezolanos, once hombres y cuatro mujeres, fue detenido este jueves 21 de agosto por la Policía de Trinidad y Tobago en dos operativos de inmigración en el sur del país.



Los inmigrantes fueron apresados en los distritos de Cedar Hill Village y Princes Town, en la isla de Trinidad, ubicada cerca de la costa de Venezuela, informó la Policía.



El operativo fue dirigido por la Unidad de Investigaciones de Inmigración, como parte de un plan para detener a migrantes que entraron al país ilegalmente.



Previo a estos arrestos, las autoridades trinitenses llevaron a cabo un operativo similar entre el 10 y 11 de julio pasado, cuando detuvieron a otros 11 venezolanos, siete hombres y cuatro mujeres.



Una jueza local le impuso a diez de los once inmigrantes una fianza de 10.000 dólares, mientras que al restante lo sentenció a 30 días de cárcel.

