(VIDEO) Nacen tres cachorros de león en el Zoológico Chorros de Milla en Mérida

22-08-25.-Tres leones nacieron en el parque zoológico Chorros de Millla de la ciudad de Mérida, la primera vez que se registra el nacimiento de esta especie de felinos en cautiverio en esa entidad.

Los padres de esta cría de leones son Murachí, un león blanco, y Carú, una leona de raza africana que fue llevada desde el Zoológico de Caricuao.

El director del Zoológico Chorros de Milla, Mario Carrillo, destacó que la camada se ha convertido en la atracción del parque y que está por saberse el sexo de las crías.

“De los principales atractivos es el nacimiento de nuestros leoncitos. Nacieron el viernes 15, súper contentos, tenemos los leoncitos monitoreados por los veterinarios a través de cámaras; esperando a que crezcan. Estamos esperando que los veterinarios, en un período de 15 días, para ver el sexado y saber si son machos o hembras”, expresó Carrillo.

“Los niños disfrutan muchísimo, no solo el recorrido, sino que también las leyendas o descripciones que hacen las guías con relación a todos los animales que se encuentran aquí. Nos enteramos que hay tres leoncitos y es una alegría”, contó Rosa Tovar, visitante del parque.

“Nos enteramos y quisimos venir a verlos”, confesó a su vez Dayana Figueroa, otra de las asistentes del lugar.