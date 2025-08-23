(VIDEO) Maduro exhortó a la unión nacional: "¡Nada ni nadie tocará Venezuela!"

???? ???????? | Nicolás Maduro advirtió que quien no defienda “a Venezuela” la estaría traicionando, y aseguró: “Nadie tocará a Venezuela”. pic.twitter.com/FIHh0nRff5 — Iván Quiroga (@IvanQuiroga_Ok) August 23, 2025

23-08-25.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a la unión nacional, con el fin de defender Venezuela, ante la amenaza de intervencionismo extranjero, que busca la desestabilización del país."No es tiempo de diferencias políticas ni de colores. Una sola bandera nos cobija, amarillo, azul y rojo. Y esta Patria es inexpugnable. ¡Nadie tocará Venezuela¡ ¡Nada ni nadie tocará Venezuela!", dijo el jefe de Estado durante su intervención en el acto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe.Asimismo, desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, el mandatario nacional, reflexionó que quienes no sientan patriotismo y el legado del Libertador Simón Bolívar, "tiene el alma muerta".El presidente Maduro enfatizó que "Venezuela se respeta, y el que no hace respetar a su familia, a su casa y a su tierra, no se respeta a sí mismo".