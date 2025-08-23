(VIDEO) Maduro exhortó a la unión nacional: "¡Nada ni nadie tocará Venezuela!"

"No es tiempo de diferencias políticas ni de colores. Una sola bandera nos cobija, amarillo, azul y rojo. Y esta Patria es inexpugnable. ¡Nadie tocará Venezuela¡ ¡Nada ni nadie tocará Venezuela!", dijo el jefe de Estado durante su intervención en el acto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe.
Asimismo, desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, el mandatario nacional, reflexionó que quienes no sientan patriotismo y el legado del Libertador Simón Bolívar, "tiene el alma muerta".
El presidente Maduro enfatizó que "Venezuela se respeta, y el que no hace respetar a su familia, a su casa y a su tierra, no se respeta a sí mismo".
Nicolás Maduro advirtió que quien no defienda "a Venezuela" la estaría traicionando, y aseguró: "Nadie tocará a Venezuela".