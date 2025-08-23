Venezuela tilda de "miserable" el comunicado de Guyana y revela su condición de ser peón de la ExxonMobil

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza con firmeza el infame comunicado del gobierno de Guyana, un texto miserable que revela su condición de peón de los oscuros intereses imperiales y de la ExxonMobil», expresó el Ejecutivo venezolano en una misiva.
Para Caracas, se trata de una «ridícula provocación» que «oculta la verdad: Guyana ha renunciado a su soberanía por unas pocas monedas corruptas y se ha convertido en un gobierno arrodillado y sumiso, dispuesto a traicionar la dignidad de su propio pueblo».
«Esta maniobra busca sembrar inestabilidad en el Caribe y América Latina, respaldando su fallido intento de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba», precisó Venezuela.
Sin embargo, el Estado venezolano mostró certeza de que dicho plan «va a fracasar». «La única vía legítima para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, y la verdad histórica prevalecerá, para lo cual Venezuela utilizará todos los medios y herramientas que le otorga el derecho internacional».
Finalmente, exhortó a Guyana a «respetar la legalidad y sus compromisos internacionales, o quedará marcada por la ignominia de haber traicionado la paz regional y vendido su soberanía».
Más temprano, el gobierno de Guyana emitió un comunicado, en el que expresa una «grave preocupación» por la amenaza de la delincuencia organizada y el «narcoterrorismo» en la región, por lo que apoya un «enfoque cooperativo» para combatir a las agrupaciones criminales.
Mencionó explícitamente al denominado ‘Cártel de los Soles’, un presunto grupo criminal, del que Estados Unidos asegura que está compuesto por altos funcionarios venezolanos y liderado por Nicolás Maduro.