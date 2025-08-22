Estados Unidos niega la visa a niños heridos de Palestina, mientras concede la libertad a un depredador sexual de niños Credito: Agencias

Por un lado, niños gravemente heridos de Gaza, víctimas de la guerra genocida israelí-estadounidense, fueron denegados visados estadounidenses para recibir tratamiento médico vital.

Por otro, un alto funcionario israelí de ciberseguridad acusado de intentar explotar sexualmente a una niña estadounidense fue autorizado a regresar a los territorios palestinos ocupados sin enfrentar justicia en Estados Unidos.

Estos dos sucesos consecutivos revelan una contradicción flagrante en la política exterior y doméstica de EE.UU., una que antepone los intereses geopolíticos sobre la obligación humanitaria y la rendición de cuentas.

En un movimiento que sorprendió a los observadores internacionales, el Departamento de Estado de EE.UU. puso fin la semana pasada a un programa de décadas que otorgaba visados médicos a niños de Gaza.

La decisión siguió a la presión de la activista de extrema derecha sionista Laura Loomer, quien lanzó una campaña en redes sociales retratando a los niños palestinos heridos como terroristas, malinterpretando sus gritos de alivio como "cánticos yihadistas".

Organizaciones de derechos humanos que trabajan en el terreno advirtieron que este cambio de política resultaría en "sufrimiento inimaginable o muerte" para los niños que ya llevan las cicatrices de la guerra.

Mientras tanto, Tom Artiom Alexandrovich, un alto funcionario de la Dirección Cibernética de Israel, fue arrestado en Las Vegas durante una operación encubierta de la policía tras atraer a una niña de 15 años para abusar sexualmente de ella.

A pesar de la gravedad de los cargos que enfrenta según la ley de EE.UU., fue liberado y autorizado a regresar a los territorios ocupados, eludiendo así el proceso judicial estadounidense.

El Departamento de Estado de EE.UU. sostuvo que no reclamó inmunidad diplomática, pero los críticos señalan el desequilibrio sistémico más amplio: las conexiones geopolíticas y políticas suelen influir en las consecuencias que enfrenta una persona.

"El Departamento de Estado sabe que Tom Artiom Alexandrovich, ciudadano israelí, fue arrestado en Las Vegas y se le dio una fecha de corte por cargos relacionados con solicitar sexo electrónicamente a una menor", publicó el Departamento de Estado de EE.UU. en X.

"No reclamó inmunidad diplomática y fue liberado por un juez estatal mientras esperaba la fecha del juicio. Cualquier afirmación de que el gobierno de EE.UU. intervino es falsa".

La yuxtaposición es asombrosa. Mientras el gobierno de EE.UU. bloqueaba atención médica salvavidas para niños palestinos, permitió que un funcionario del régimen sionista acusado de depredar a una niña estadounidense se deslizara sin consecuencias.

Los observadores ven esto como parte de un patrón más amplio en el que la lealtad política y las relaciones estratégicas —en este caso entre EE.UU. y el régimen israelí— pueden eclipsar las responsabilidades legales y morales.

Muchos lo ven como otro ejemplo de la política "Israel primero" en la política exterior de EE.UU., donde los intereses israelíes eclipsan los intereses estadounidenses.

El poder de la influencia

La decisión de suspender los visados médicos no resultó de una evaluación independiente de seguridad o política, sino que surgió del cabildeo de una influyente activista sionista controvertida con acceso directo a funcionarios.

Loomer, quien tiene un historial de prohibiciones de plataformas de redes sociales por discurso de odio, retrató a los niños palestinos vulnerables y enfermos como invasores peligrosos, amplificando la desinformación para lograr su objetivo.

"Sentí que esto necesitaba atención", fue citada diciendo en una entrevista. "Bajo la administración de Trump, están importando activamente a gazatíes a EE.UU. Claramente, esto no es lo que votamos".

Loomer también acudió a las redes sociales, compartiendo un vídeo del 6 de agosto de HEAL Palestine, que mostraba a niños palestinos llegando al aeropuerto de San Francisco para recibir tratamiento médico.

El Departamento de Estado de EE.UU. respondió rápidamente, suspendiendo todos los visados de visitantes de Gaza a la espera de una revisión. El Fondo de Ayuda a los Niños Palestinos (PCRF, por sus siglas en inglés) que ha facilitado evacuaciones médicas durante más de 30 años, describió el movimiento como "peligroso e inhumano", cortando una línea vital de auxilio para los niños que necesitaban atención urgente.

"Todos los visados de visitantes para personas de Gaza están siendo detenidos mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva", dijo el departamento en una declaración en X el sábado.

El congresista republicano Randy Fine atribuyó públicamente el crédito a Loomer por la prohibición de los visados palestinos, destacando la creciente influencia de los provocadores sionistas en línea sobre la política doméstica y exterior de Estados Unidos.

Por otro lado, el caso de Alexandrovich subraya el contraste. Mantuvo comunicaciones explícitas con un oficial encubierto que se hacía pasar por menor, con la intención de cometer un delito.

Solicitar sexo a un menor es un crimen grave, que puede conllevar penas de prisión de hasta una década en EE.UU., pero fue procesado y liberado bajo fianza. En pocos días, estaba de regreso en los territorios ocupados, eludiendo el sistema de justicia de EE.UU. con la ayuda abierta y encubierta de funcionarios de la administración Trump.

La postura del Departamento de Estado de EE.UU. —que no reclamó inmunidad diplomática— esconde la dinámica de poder más amplia, según activistas y legisladores de Estados Unidos.

La congresista Marjorie Taylor Greene, en una declaración, criticó al Departamento de Estado por permitir que el depredador sexual huyera del país.

"Dos decisiones recientes tomadas por el Departamento de Estado involucran a niños", dijo la legisladora republicana en una publicación en X.

"¿Sería antisemita arrastrar al director ejecutivo de ciberseguridad de Netanyahu de regreso y procesar a este pos (piece of s--- [trozo de mier***]) en toda la extensión de la ley y, al mismo tiempo, dejar que los niños palestinos, cuyos cuerpos y miembros fueron volados, reciban cirugías en EE.UU.?"

Estos eventos no son aislados, sino que revelan un patrón en el que la maquinaria gubernamental puede actuar con rapidez para apaciguar presiones políticas mientras demuestra inercia en cuestiones de justicia.

Los niños palestinos, incluso los gravemente heridos en la guerra, son tratados como prescindibles en las capitales occidentales. Los funcionarios del régimen israelí, incluso cuando se les acusa de delitos graves, gozan de indulgencia e impunidad.

Los analistas señalan que la "relación especial" entre EE.UU. e Israel abarca más que armas e inteligencia —se extiende a una cultura de impunidad.