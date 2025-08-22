(VIDEO) Maduro convoca a militares, milicianos y ciudadanos a “alistarse y ponerse en filas” este fin de semana

22-08-25.-El presidente Nicolás Maduro llamó este jueves a llevar a cabo un «proceso de alistamiento nacional» de la Milicia Bolivariana, lo que se llevará a cabo el sábado y domingo 23 y 24 de agosto, respectivamente.En un acto de «integración de la Milicia Bolivariana» a los denominados «Cuadrantes de Paz», Maduro explicó que el «proceso de alistamiento» se hará en las sedes de cuarteles y unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las sedes de 15.751 bases populares de defensa integral.«La Milicia tiene capacidad de reacción inmediata para cualquier coyuntura que nos toque vivir y enfrentar. Fue refundada por nuestro comandante Hugo Chávez Frías, está entre lo mejor de la tradición militar popular de nuestra historia», añadió Maduro.De acuerdo con el mandatario, lo que se está activando es la «construcción de por lo menos dos décadas de trabajo», al tiempo que insistió en que la Milicia Bolivariana cuenta en la actualidad con «algo más» de 4,5 millones de ciudadanos «alistados, inscritos y partícipes de sus distintos programas».Además, recordó la Milicia Bolivariana estuvo entre los primeros componentes en activarse durante la pandemia del coronavirus y en el intento de entrega de la «ayuda humanitaria» que la oposición anunció en 2019.«Los venezolanos somos chéveres, pero que no se metan con nosotros, no queremos conflictos con nadie. Queremos que se respete la soberanía de nuestro país, hacer valer nuestro derecho histórico a construir nuestro propio modelo económico, político, militar”, acotó.