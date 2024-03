Meteorólogo: Caracas registra altas temperaturas por declinación solar

11-03-24.-Recientemente, en la ciudad de Caracas usuarios de las redes sociales han comentado el aumento de calor inusual para la fecha. Además, de que el cerro Waraira Repano ha sufrido algunos incendios forestales por las altas temperaturas y fuerte sequía. Las autoridades y expertos hacen referencia a que se debe a una declinación solar que vive el país.En efecto, para el meteorólogo venezolano Luis Vargas esta situación comenzó a incidir perpendicularmente sobre el sur de Venezuela desde el 22 de marzo y ha venido ganando una latitud de 0.4 grados diarios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Así explicó desde su cuenta en la red social Twitter donde se ha convertido en referencia sobre este tema.¿Qué es la declinación solar?La declinación solar no es más que el ángulo formado entre el plano ecuatorial de la tierra y la línea Tierra-Sol. Que para Venezuela ya incide perpendicularmente en los 7° 41′ 33» (Táchira, sur de Barinas, Apure, Bolívar y el Esequibo).Esto, según explica Vargas, contribuye al incremento de las temperaturas en Venezuela de manera significativa para esta época del año. Igualmente añadió que “Donde no esté lloviendo seguirá el incremento de las temperaturas típicas de la época”.Como información adicional tenemos que la declinación solar “provoca un incremento de las temperaturas en Venezuela de manera más significativa para esta época del año. Es decir, en las zonas donde no hayan lluvias consecutivas, se incrementará la sensación de calor”; dijo.En las últimas publicaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), se ha registrado un aumento considerable de las temperaturas en todo el país. Para una ciudad como Caracas la temperatura es entre 22 y 25 grados, lo que no la exima a que pueda llegar hasta 30 grados en un día muy caluroso.Las autoridades han explicado que la sensación de sofocamiento y calor es causada “cuando tanto la temperatura como la humedad son altas y las personas están expuestas directamente al sol, el cuerpo pierde las facultades para regular su propia temperatura a través de la sudoración, su primer mecanismo de enfriamiento”.Lo mismo sucede en las noches. Es posible percibir más calor cuando la temperatura es elevada y además no hay vientos que disminuyan los efectos de la humedad. Asimismo, cuando hay días calurosos y las precipitaciones se registran al final de la tarde, el calor se libera muy lentamente; según reseña el portal de eldiario.com.Por último, investigadores explican que la incidencia de la sensación térmica también está asociada a la dirección de los vientos. En los meses de septiembre y octubre, existen corrientes de aire calientes que provienen desde el sur del país, trayendo mucha humedad consigo.*Fuente: REDRADIOVE con información de eldiario.com