Reportan bloqueos a páginas de Mercado Libre y Binance

11-08-24.-La ONG VE sin Filtro reportó este sábado 10 de agosto el bloqueo desde Venezuela a los sitios web de Mercado Libre y Binance, la pagina de intercambio de criptomonedas más conocida.Con respecto a Mercado Libre, Ve sin Filtro señaló que se trataba de un bloqueo de DNS por la operadora Cantv desde la noche de este viernes.Un bloqueo de DNS es cuando nuestros dispositivos no logran conectarse con la dirección IP de una pagina web. Aunque hay maneras de evadirlo, como cambiando los DNS, no siempre es efectivo con ciertos tipos de bloqueos, explicó VE sin Filtro.“A veces hasta agregan formas de bloqueo encima de otras, por eso recomendamos usar un VPN”, informó.“No está claro qué pudo motivar este bloqueo. Anoche (viernes) también fue bloqueado el sitio web de Binance, un importante exchange de criptoactivos”, reseñó la ONG.Por su parte, Binance es una web por donde los usuarios intercambian criptomonedas y actualmente es muy usada para enviar y recibir remesas o pagos desde el exterior.A través de un correo a sus usuarios y en su cuenta oficial de X para Latinoamérica, aseguraron que «sus fondos están seguros (SAFU) bajo nuestros protocolos de seguridad”.“Entendemos la dificultad y preocupación que esta situación puede generar. Estamos monitoreando la situación de cerca para abordarla de la mejor y más rápida manera posible”, agregaron.Días atrás, también reportaron bloqueos a las páginas del VPN Proton, la red social X y de la aplicación Signal.¿Cómo saber que una página web está bloqueada, como la de Mercado Libre?“Un bloqueo de internet es una medida técnica implementada para impedir el acceso a un servicio, página web, o información en internet, mediante interferencia en el tráfico de internet o en su comportamiento normal”, explicó Ve sin Filtro en una publicación en su cuenta de X.En el mismo mensaje, señalaron que cuando reportan una web bloqueada, pero aún hay personas que pueden acceder, se puede deber a que “un usuario está logrando evadir exitosamente un bloqueo, ya sea habiendo modificado los DNS por defecto de su dispositivo o estando conectado a un VPN sin darse cuenta. Otra de las razones es que los bloqueos no son 100% efectivos en todos los proveedores de internet y es posible que algunas conexiones no se vean afectadas”.“El proceso para determinar un bloqueo es exhaustivo y entendemos la responsabilidad que conlleva comunicar este tipo de información en el país”, señaló la organización para asegurarle a los usuarios que sus reportes pasan por una metodología técnica antes de publicarlos.