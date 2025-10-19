(VIDEO) Petro: "EE.UU. ha violado nuestra soberanía marítima y ha cometido un asesinato"

Gustavo Petro comentó este sábado un reporte de que uno de los bombardeos contra una lancha en el Caribe se habría producido en aguas colombianas, declarando que Washington ha cometido "un asesinato" y violado la soberanía de su país.

"Funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales", publicó el presidente en X, indicando que la embarcación colombiana "estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba". "Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE.UU.", subrayó.

Las declaraciones de Petro se produjeron luego de que RTVC Noticias reportara que la lancha bombardeada por las fuerzas estadounidenses a mediados de septiembre, que permanecía presumiblemente en aguas nacionales, era colombiana.

"Quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa", señaló el mandatario en otro tuit, instando a la Fiscalía a que actué "de inmediato" y a que se otorgue la protección inmediata a los familiares de la víctima.

Petro también solicitó "asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad y Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y ante la Justicia de los EE.UU.". Así se refirió a los informes de que dos hombres de ese país insular, situado al noreste de Venezuela, habrían muerto a mediados de octubre en un bombardeo perpetrado por militares estadounidenses en el Caribe.

Trump vs. "narcoterroristas"

El propio presidente de EE.UU. compartió el 15 de septiembre imágenes del ataque contra "cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extremadamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur".

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a estadounidenses!), con destino a EE.UU.", detalló el inquilino de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, Trump informó que tres "terroristas varones" murieron como consecuencia de la operación. En sus palabras, el objetivo representaba una "amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales" del país norteamericano.