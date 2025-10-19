(VIDEO) Movimientos sociales de Trinidad y Tobago denuncian acciones militares de EE.UU. en el Caribe

Los manifestantes instaron a la Caricom a convocar una reunión urgente para abordar lo que califican como una situación de emergencia regional.

Organizaciones sociales y ciudadanos de Trinidad y Tobago se manifestaron este viernes frente a la embajada de Estados Unidos en Puerto España, la capital de la nación insular, en rechazo a las acciones militares estadounidenses en el mar Caribe, que según denuncias locales, han resultado en más de 27 ejecuciones extrajudiciales de pescadores, bajo la acusación de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los integrantes de la Asamblea de los Pueblos del Caribe subrayaron en la protesta que las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían ejecutado inicialmente a 11 personas, cifra que luego se elevó a 27 víctimas, todas en circunstancias que no han sido esclarecidas.

«Denunciamos los asesinatos extrajudiciales que EEUU afirmó que llevó a cabo de 11, que ahora ha subido a más de 27«, indicaron en un informe, que exige que estos casos sean tratados dentro del marco legal, ante tribunales competentes.

En respuesta a la escalada de tensión, los manifestantes instaron a la Comunidad del Caribe (Caricom) a convocar una reunión urgente para abordar lo que califican como una situación de emergencia regional, derivada del despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump y sus implicaciones sobre la soberanía de los países caribeños.

Los participantes de la protesta frente a la embajada estadounidense manifestaron su rechazo al uso de territorios caribeños como bases militares para atacar a la nación bolivariana, señalando que tales acciones promueven la injerencia extranjera y el control hegemónico en una zona que debe preservarse como espacio de paz, cita Telesur.