Sindicatos de EEUU demandan al gobierno de Trump por usar IA para "vigilancia ideológica" de migrantes en redes sociales

18-10-25.-Tres sindicatos de trabajadores demandaron al gobierno de Donald Trump, acusándolo de ejercer "vigilancia ideológica" sobre las redes sociales de migrantes con visado en Estados Unidos. La demanda sostiene que el programa utiliza inteligencia artificial (IA) para "castigar" las opiniones contrarias a las políticas oficiales.



Los sindicatos, Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW), Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA) y Federación Americana de Profesores (AFT), interpusieron la acción legal el jueves contra los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, reportaron medios locales.



La Electronic Frontier Foundation (EFF), que representa a los demandantes en esta, la primera demanda de su tipo, argumentó en un comunicado que el "programa de vigilancia 'online' basado en la opinión viola la Primera Enmienda (libertad de expresión) y la Ley de Procedimiento Administrativo".



Piden a la justicia que ordene detener el programa



"Usando IA y otras tecnologías de automatización, el programa vigila las cuentas de redes sociales de personas con visados para identificar y castigar a quienes expresan opiniones que al gobierno no le gustan", señalaron los sindicatos. Añadieron que la medida va acompañada de una "campaña pública de intimidación".



Los demandantes han solicitado a un juez de Nueva York que emita una orden para detener el programa. Argumentan que este "ha silenciado y asustado a ciudadanos y no ciudadanos [de EE UU], y socavado la capacidad de los sindicatos para asociarse con sus miembros y potenciales miembros".



Una encuesta citada en la demanda indica el efecto de la vigilancia: 80% de los miembros migrantes del UAW con visado y conocedores del programa afirmaron haber modificado su actividad en redes sociales, porcentaje que fue de 40% en el caso del CWA.



Lisa Femia, abogada de la EFF, destacó que las herramientas de IA permiten al gobierno analizar datos "a una escala que nunca fue posible solo con la revisión humana", y advirtió que "la escala de este espionaje es igualada por un efecto igualmente espeluznante y masivo sobre la libertad de expresión".

