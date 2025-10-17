Precios del oro y la plata se disparan a récords históricos

Referencial Credito: Web

17 de octubre de 2025.-



El precio del oro ascendió a un récord histórico de 4 mil 379,93 dólares durante la madrugada de este viernes, en reacción al aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense.



Es así como durante el presente año este metal áureo ha revalorizado su valor casi un 66 % en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, de debilidad del dólar y de compras masivas por parte de los bancos centrales. Por su parte, la plata, también alcanzó máximos históricos, tras superar los $54,47 por onza en octubre de 2025, influenciada por la fuerte demanda industrial, la oferta limitada y el interés de los inversores.



Vale destacar que la semana pasada, más de 15 millones de onzas de plata fueron retiradas de depósitos vinculados al mercado de cambios a término, Comex, ubicado en Nueva York, Estados Unidos. La mayor parte del recurso argénteo se destinó a Londres, Reino Unido.

