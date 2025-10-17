Agencia de ONU para los refugiados reclama más ayuda para Gaza ante crisis humanitaria

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa)

17 de octubre de 2025.- El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa) llamó a incrementar la ayuda a Gaza, que sufre hoy una severa crisis por la agresión israelí.



“Cada día, o incluso cada hora que perdemos, es otra vida que se va a perder”, advirtió Jonathan Fowler, director de comunicaciones de esa agencia de la ONU, en una entrevista con la británica BBC.



Explicó que Unrwa tiene una amplia red de distribución de ayuda que puede revertir la hambruna, pero acusó a las autoridades israelíes de impedirle llevar suministros al enclave costero, donde viven más de dos millones de palestinos.



La situación humanitaria allí sigue siendo catastrófica, aseguró Fowler, quien celebró el alto el fuego acordado recientemente entre el Movimiento de Resistencia Islámica e Israel.



Enfatizó que la prioridad en la etapa actual es prevenir el agravamiento de la escasez de alimentos y la propagación de enfermedades, además de brindar apoyo para reconstruir la vida de los ciudadanos.



En su cuenta en la red social X, Unrwa afirmó ayer que “las personas de toda la Franja de Gaza sufre hambruna y desnutrición generalizada: una crisis provocada por el hombre”.



Si bien está llegando algo de ayuda alimentaria, no es suficiente para cubrir las enormes necesidades, afirmó.



Tras el comienzo de la tregua, Israel reabrió algunos cruces fronterizos pero ONG y los palestinos consideran insuficientes esos pasos y llamaron al gobierno de Benjamin Netanyahu a no torpedear el proceso.



Al respecto, la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza expresó que la ayuda que ingresa al enclave costero es limitada en comparación con las necesidades de la población y detalló que se necesitan como mínimo 600 camiones diarios para mitigar la crisis.