Senadores en EEUU presentan resolución para evitar acción militar contra Venezuela

17 de octubre de 2025.- Un grupo de senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos presenta una resolución para evitar una ofensiva militar contra Venezuela y de esta manera impedir al presidente Donald Trump realizar una acción bélica sin la autorización del Congreso, de acuerdo con un reporte de Reuters.



La resolución es impulsada por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff junto con el republicano Rand Paul, quienes piden reafirmar los límites constitucionales del poder ejecutivo y detener las operaciones armadas de Washington en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.



Kaine recordó que el Congreso es el que debe aprobar el uso de la fuerza militar para una guerra y el presidente solo puede autorizarla para ataques cortos.



En relación con la supuesta autorización de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Venezuela, precisó que el Congreso no ha dado luz verde a esta posibilidad, que insinuó el actual administrador de la Casa Blanca.



Al menos cinco ataques de las fuerzas estadounidenses se han realizado en el Mar Caribe, asesinando a 27 personas.



Venezuela llevó el caso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y solicitó una determinación sobre la ilegalidad de los ataques de EEUU, que incluyen ejecuciones extrajudiciales de civiles.

