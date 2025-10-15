Trump: "Estoy muy descontento con España...creo que debería ser castigada"

Credito: Web

15-10-25.-El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este martes con imponer aranceles a España a causa de su bajo nivel de gasto en defensa.



"Es el único país que no subió su cifra a 5%", dijo Trump en alusión al pacto dentro de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta ese porcentaje del producto interno bruto (PIB).



"Creo que debería ser castigada por ello", sostuvo. "Esto sería mediante aranceles", explicó, y dijo que estaba "muy descontento con España", antes de un almuerzo de trabajo con el presidente argentino Javier Milei.



Trump acogió el lunes al presidente de gobierno español Pedro Sánchez en la cumbre sobre la paz en Gaza organizada en Egipto y aludió en tono de broma a ese gasto del PIB español en defensa.



El mandatario republicano no esconde sus crecientes diferencias con el gobierno socialista español, que ha sido uno de los más activos en la Unión Europea (UE) en denunciar el conflicto en Gaza.



En mayo de 2024, España decidió reconocer diplomáticamente al Estado palestino.



*con información de afp y efe