OMS: más de 15.600 pacientes necesitan evacuación urgente en Gaza

La OMS alertó que las crisis humanitaria y sanitaria en Gaza podrían empeorar si no se reabren los corredores médicos

14 de octubre de 2025.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que más de 15.600 pacientes necesitan una evacuación médica urgente para recibir tratamiento fuera de Gaza ante el deterioro de la situación sanitaria en la Franja.



El ente, citado por Wafa, explicó que más de 15.000 personas han tenido extremidades amputadas como consecuencia de la ofensiva israelí.



Además, instó a que haga una mayor vigilancia de las enfermedades y los brotes virales, en medio del deterioro de la situación sanitaria y la infraestructura dañada.



La OMS enfatizó en la urgencia de reabrir los corredores médicos fuera de la Franja de Gaza para garantizar el acceso de los pacientes a centros de tratamiento especializados y a la atención médica de emergencia.



Asimismo, alertó que la crisis humanitaria y sanitaria podría empeorar si los corredores siguen cerrados, retrasando la prestación de apoyo médico.

Ataques israelíes matan a seis civiles



Pese al cese al fuego vigente en Gaza, seis civiles murieron en esta jornada por ataques de drones israelíes.



Una fuente médica, citada por Wafa, informó que aviones no tripulados israelíes dispararon contra los residentes que estaban inspeccionando sus viviendas en el barrio de Shuja’iyya, al este de la ciudad de Gaza.



En su reciente balance, las autoridades palestinas indicaron que van 67.869 personas muertas y otras 170.105 heridas durante la ofensiva israelí desde octubre de 2023.