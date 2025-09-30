El jefe del FBI, Kash Patel, entregó a funcionarios neozelandeses armas impresas en 3D inoperables pero ilegales

La pena máxima de prisión para una persona que posea ilegalmente una pistola en Nueva Zelanda es de tres años o una multa de 4.000 dólares neozelandeses (2.300 dólares).

30 de septiembre de 2025.-El director del FBI, Kash Patel, entregó pistolas "réplicas de plástico impresas en 3D inoperables", consideradas ilegales según las leyes de armas de Nueva Zelanda, a al menos tres altos funcionarios de policía, seguridad e inteligencia durante una visita al país a principios de este año, confirmaron las fuerzas del orden a NBC News el martes.

Patel entregó las armas al comisionado de policía de Nueva Zelanda, Richard Chambers; a Andrew Hampton, director general del servicio de inteligencia del país; y a Andrew Clark, director general de la Oficina de Seguridad de las Comunicaciones del Gobierno (GCSB), según la policía y los departamentos de Hampton y Clark.

Patel viajó a la capital, Wellington, para inaugurar la primera oficina independiente del FBI en Nueva Zelanda el 31 de julio.

Las agencias no especificaron cuántas personas recibieron los obsequios, que un portavoz de la Comunidad de Inteligencia de Nueva Zelanda describió como "un expositor de monedas de desafío" cuyo diseño incluía las pistolas.

La posesión de armas inoperables que pueden modificarse o modificarse para que funcionen es ilegal según la ley neozelandesa. Se requiere un permiso adicional, además de una licencia de armas regular, para poseer una pistola.