DHL suspenderá envíos globales de más de $800 a consumidores de EEUU

Credito: Archivo

20 de abril de 2025.- DHL Express, una división de Deutsche Post de Alemania, dijo que suspendería los envíos globales de empresa a consumidor por un valor superior a US $800 a individuos en los Estados Unidos a partir del 21 de abril, ya que los cambios regulatorios aduaneros de Estados Unidos han extendido el despacho.



DHL atribuyó la suspensión a las nuevas normas aduaneras estadounidenses, que exigen un trámite de entrada formal para todos los envíos con un valor superior a 800 dólares. El mínimo era de US $2.500 hasta que se modificó el 5 de abril.



Indicó que los envíos entre empresas no se suspenderían, pero podrían sufrir retrasos. Los envíos inferiores a US $800, tanto a empresas como a particulares, no se vieron afectados por los cambios. La medida es una medida temporal, dijo la compañía en su comunicado.



La empresa la semana pasada, en respuesta a preguntas a un medio de comunicación, dijo que continuaría procesando envíos desde Hong Kong a Estados Unidos “de acuerdo con las normas y regulaciones aduaneras aplicables” y que “trabajaría con nuestros clientes para ayudarlos a comprender y adaptarse a los cambios planificados para el 2 de mayo”.



Esto ocurrió después de que Hongkong Post expresara que había suspendido los servicios de correo para mercancías enviadas por mar a Estados Unidos, acusando a Washington de “intimidación” después de que Washington cancelara las disposiciones comerciales libres de aranceles para paquetes de China y Hong Kong.