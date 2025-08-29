(VIDEO) Casa Blanca: Trump está preparado para usar "todo su poder" y llevar a Maduro ante "la Justicia"

29-08-25.-Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reiteró en declaraciones la tarde de este jueves, 28 de agosto, que el presidente Donald Trump está preparado para utilizar todos los recursos de los que dispone para acabar con el origen de la droga que es trasladada a Estados Unidos, en alusión al gobierno de Venezuela, al que Washington acusa de conformar una organización «narcoterrorista» denominada ‘Cártel de los Soles‘.Ante la pregunta de un periodista respecto a si Trump ha desplegado buques en el Caribe con el objetivo de llevar a cabo una acción militar en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro, Leavitt respondió: «No me adelantaré al presidente Trump con respecto a ninguna acción militar. Lo que sí puedo decirles es que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y los esfuerzos antidrogas de la administración Trump. Y el presidente está preparado para usar todos los recursos del poder de Estados Unidos para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia«.Leavitt remarcó que, aunque lo ha dicho numerosas veces, reitera que Maduro no encabeza el gobierno legítimo de Venezuela, sino que lo considera un «narcotraficante».«Como he dicho antes desde este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es el cabecilla de un cártel de narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es el jefe fugitivo de ese cártel», indicó la portavoz.Y remarcó que Maduro ya ha sido acusado en Estados Unidos formalmente por el delito de tráfico de drogas y que «es la máxima responsabilidad del presidente Trump y de su gobierno prevenir el flujo ilícito de drogas al país y proteger a los ciudadanos de esas amenazas mortales«.