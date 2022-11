El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Indonesia Credito: Dpa

16-11-22.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expuesto este miércoles que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado territorio polaco y se han cobrado la vida de dos personas hayan sido disparados desde Rusia debido a su trayectoria. Después de mantener una reunión con líderes mundiales de la OTAN y del G7 para abordar el ataque accidental sobre el pueblo polaco de Przewodow, el presidente de Estados Unidos ha afirmado en una rueda de prensa que los Estados apoyan "de form ...



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



Después de mantener una reunión con líderes mundiales de la OTAN y del G7 para abordar el ataque accidental sobre el pueblo polaco de Przewodow, el presidente de Estados Unidos ha afirmado en una rueda de prensa que los Estados apoyan "de forma unánime" una investigación para esclarecer lo ocurrido ante el temor de que se trate de un ataque a un país miembro de la Alianza Atlántica.



En este sentido y después de ser preguntado sobre si los proyectiles habían sido disparados desde Rusia, Biden ha aseverado que la información que tiene hasta ahora no indica tal cosa.



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



"Hay información preliminar que lo desmiente. No quiero decir eso hasta que investiguemos completamente. Pero es poco probable, teniendo en cuenta la trayectoria, que haya sido disparado desde Rusia. Pero ya veremos. Ya veremos", ha dicho el presidente estadounidense, según un comunicado de la Casa Blanca.



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



Con todo, Biden ha acusado a Rusia de continuar con su escalada en la guerra de Ucrania después de haber lanzado "montones y montones" de ataques en el oeste ucraniano en el día que se ha reunido el G20 en Bali, Indonesia.



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



"Apoyamos a Ucrania plenamente en este momento y lo hemos hecho desde el comienzo de este conflicto. Y vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para darles la capacidad de defenderse", ha agregado.



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



Durante la tarde de este martes dos misiles han alcanzado el territorio polaco cerca de la frontera con Ucrania ocasionando la muerte de dos personas. Por ahora, las autoridades polacas no tienen pruebas concluyentes sobre quién está detrás del lanzamiento de proyectiles, si bien han señalado que los misiles tenían fabricación rusa.



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha pedido tranquilidad y ha informado que su Gobierno está trabajando junto a sus aliados. "Los soldados polacos están en el lugar. El apoyo de los aliados está ahí y los compromisos se cumplen", ha sostenido el dirigente del país.



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



"La OTAN está en alerta. Hemos fortalecido la preparación de las fuerzas armadas polacas, incluida la defensa aérea. Nuestros aviones recibirán el apoyo de aviones aliados", ha explicado. El presidente polaco también ha anunciado que "es muy probable" que este miércoles el embajador de Polonia ante la OTAN, Tomasz Szatkowski, solicite la activación del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte.



Biden cree que es "poco probable" que los misiles que han alcanzado Polonia fueran lanzados desde Rusia



Desde la creación de dicho artículo, se ha invocado en siete ocasiones, la última de ellas a raíz de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero. Entonces, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia pidieron mantener consultas.









Esta nota ha sido leída aproximadamente 236 veces.

La fuente original de este documento es:

EP (https://www.europapress.es/internacional/noticia-biden-cree-poco-probable-misiles-alcanzado-polonia-fueran-lanzados-rusia-20221116045617.html)