(VIDEO) Rusia niega que haya atacado objetivos cerca de la frontera ucraniana-polaca

Este martes 15 de noviembre Polonia reportó la caída de un misil en la localidad de Przewodów, cerca de la frontera con Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los reportes sobre la caída de presuntos misiles rusos en territorio polaco son "una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación".



"Las declaraciones de medios de comunicación polacos y funcionarios sobre la presunta caída de misiles 'rusos' cerca de la localidad de Przewodów son una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación", indicó.

El Ministerio hizo hincapié en que las Fuerzas Armadas del país no realizaron "ningunos ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal ucraniano-polaca". Mientras tanto, los restos de proyectiles encontrados cerca de la zona en cuestión "no tienen relación alguna" con el armamento ruso, subrayó el Ministerio.



El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha convocado con urgencia al Comité de Seguridad Nacional luego de que se informara sobre la caída de misiles en suelo polaco, cerca de la frontera ucraniana. Según medios locales, los proyectiles fueron detectados en la provincia de Lublin, a pocos kilómetros de la línea fronteriza. De acuerdo con los reportes hay 2 víctimas mortales.



Las autoridades piden a la prensa que eviten publicar cualquier información no verificada.



Por su parte, el Pentágono subrayó que aún no tienen nada que decir sobre el incidente. Además, al ser preguntado sobre si la caída de misiles puede provocar la activación del artículo 5 de la OTAN sobre la defensa colectiva, el portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, Pat Ryder, destacó que "no quiere especular o entrar en hipótesis".



"En lo que respecta a nuestros compromisos de seguridad y el artículo 5, hemos sido muy claros que defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN", subrayó.



Cabe recordar que los tratados de la OTAN establecen que los países miembros consideran que un ataque armado contra uno o más de ellos en Europa o América del Norte es considerado un ataque contra todo bloque.



"Misil que cayó en Polonia fue identificado como un S-300 ucraniano"



Las imágenes de los restos encontrados en el territorio polaco publicadas la pasada noche por medios locales, han sido identificadas inequívocamente por los especialistas de la industria de defensa rusa como elementos de un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.



Defensa también subrayó que los ataques de alta precisión solo se llevaron a cabo contra objetivos en territorio ucraniano y a no menos de 35 kilómetros de la frontera ucraniano-polaca.



Señaló que las declaraciones de "varias fuentes ucranianas y de funcionarios extranjeros sobre la supuesta caída de 'misiles rusos' son una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación".



Además, el Ministerio destacó que durante el ataque masivo a territorio ucraniano "no se llevó a cabo ni un solo ataque con misiles contra instalaciones ubicadas en Kiev".



"Toda la destrucción mostrada por el régimen de Kiev en las zonas residenciales de la capital ucraniana es consecuencia directa de la caída y autodestrucción de los misiles antiaéreos disparados por las fuerzas ucranianas desde los sistemas de defensa antiaérea ucranianos y de fabricación extranjera desplegados en la ciudad", declaró.



Este martes un proyectil no determinado cayó en la localidad polaca de Przewodów, en la provincia de Lublin, que se encuentra cerca de la frontera con Ucrania. Se reportó que impactó en instalaciones para el secado de granos, dejando dos víctimas mortales.