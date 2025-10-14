David Paravisini: Venezuela se encuentra en una batalla para el desarrollo del gas

David Paravisini

14 de octubre de 2025.- El experto petrolero venezolano David Paravisini, en una emisión del programa «Al Aire» de Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que el plan gasífero desarrollado por el Comandante Hugo Chávez fue objeto de sabotaje por parte de Estados Unidos, por lo que añadió que el tema del gas es de «interés exclusivo de Estados Unidos,» y donde quiera que haya desarrollo gasífero, «Estados Unidos va a atacar.»



En este contexto, sostuvo que Venezuela se encuentra en una batalla para desarrollar el gas, superar la resistencia externa y lograr el cumplimiento total del Plan Especial de Gas del país.



Aseveró que “el mercado gasífero del mundo, EE. UU. se lo ha garantizado para ellos y esa es una de las batallas que debemos librar”, junto con el tema energético, que “es un tema global, y su demanda a medida que se desarrolla la inteligencia artificial, nuevos sistemas monetarios, agregada y sostenida en el área energética”.



Además, explicó que “en el trabajo en área internacional en materia petrolera y gasífera del Gobierno nacional ha habido cambios importantes mundiales y ejemplo es China y tiene que ver con conversaciones y la participación de la opinión venezolana que ha decidido aumentar la garantía de las reservas estratégicas petroleras que no lo tenía”, lo que hace que el compromiso esté vinculado con la “inversión de mil millones de dólares en Venezuela, de una plataforma y que da una posible expansión en la mayor cantidad de volumen porque son cifras que van en aumento”, ya que son metas a cumplir con compromisos internacionales.

