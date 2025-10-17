BCV reporta crecimiento de 8,71% del PIB en el tercer trimestre

17-10-25.-El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este jueves 16 de octubre que la economía venezolana registró un crecimiento de 8,71% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. Con este resultado, el país acumula 18 trimestres consecutivos de variación positiva, según datos oficiales.



El sector petrolero fue uno de los principales impulsores del incremento trimestral, con una expansión de 16,12%. La actividad no petrolera también mostró un desempeño significativo, con un crecimiento de 6,12%.



Entre las actividades no petroleras, la construcción lideró el crecimiento con una expansión de 16,40%, seguida por transporte y almacenamiento, que avanzó 9,35%. La manufactura aumentó 8,98%, mientras que el comercio y la reparación de vehículos crecieron 8,19%.



También se registraron repuntes en minería (7,08%), electricidad y agua (6,89%), alojamiento y servicios de comidas (6,78%) y en las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, que subieron 6,60%. La agricultura, por su parte, mostró un crecimiento de 6,11%.



Evolución en lo que va de año



En el primer trimestre de 2025, el PIB creció 9,32%, una ligera aceleración frente al 9,13% reportado en igual período de 2024. Las actividades petroleras aumentaron 18,23% y la minería 13,46%.



Para el segundo trimestre, el impulso se moderó y la economía avanzó 6,65% interanual. La actividad petrolera subió 12,27% y la no petrolera 4,41%. Entre los sectores que más aportaron al resultado destacaron las actividades financieras y de seguros (13,96%), información y comunicaciones (8,64%), minería (7,90%), comercio y reparación de vehículos (7,72%) y alojamiento y servicios de comidas (7,44%).



Las cifras del FMI



Las cifras divulgadas por el BCV contrastan con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su informe de abril de 2025, el organismo estimaba que la economía venezolana caería 4% este año. Sin embargo, en la actualización de octubre revisó su previsión y la ajustó a un crecimiento leve de 0,5%.



Para 2026, en cambio, el FMI anticipa una nueva contracción del PIB, estimada en -3%.