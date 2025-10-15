Quince días ya de cierre de Gobierno de EEUU

Los ciudadanos de Estados Unidos son más propensos a culpar a los republicanos que a los demócratas del Congreso por el impasse legislativo que llevó al cierre del gobierno federal hace hoy 15 días.

Una nueva encuesta de YouGov/The Economist muestra que, aunque el presidente Donald Trump y los republicanos cargan las mayores culpas, la brecha comienza a reducirse, pues solo seis puntos separan a los dos partidos en el sondeo de esta semana.

Según los resultados, el 39 por ciento de los entrevistados achaca la responsabilidad a Trump y a los republicanos en el Congreso por el cierre, mientras que el 33 por ciento responsabiliza a los demócratas.

Siete días atrás, 11 puntos separaban a uno y otro bando, pues el 41 por ciento de los entrevistados señaló a Trump y al Partido Republicano en el Congreso, y el 30 por ciento los del Partido Demócrata.

La presión sobre el Partido Republicano ha aumentado ligeramente esta semana, ya que la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia) criticó públicamente a los líderes del partido y su incapacidad para encontrar una solución al inminente aumento de las primas de la atención médica, reseñan medios locales.

Lo cierto es que hasta ahora ni republicanos ni demócratas han dado su brazo a torcer en el Congreso y la cuenta sigue aumentando los días en que el Gobierno de Estados Unidos se mantiene sin fondos.

Un shutdown ocurre cuando el Congreso no logra aprobar los 12 proyectos de leyes de apropiaciones que financian las agencias federales para el nuevo año fiscal (que comenzó el 1 de octubre), o cuando no se promulga una resolución temporal que prorroga el financiamiento.

Las agencias cierran o reducen sus operaciones no esenciales cuando no hay dinero, aunque los servicios considerados "esenciales" se mantienen sin una retribución inmediata para sus trabajadores.