Yulimar Rojas logró el pase a la final en el Mundial de Atletismo en Tokio

Yulimar Rojas

16 de septiembre de 2025.- Yulimar Rojas se clasificó este día a la final del Salto Triple femenino en el Mundial de Atletismo de Tokio al marcar 14.49mts en su primer intento, el mejor en su grupo clasificatorio.



Cabe destacar que el mínimo exigido para clasificar a la final de manera directa era de 14.35mts y la criolla pudo superarlo para ir en busca de su quinta corona en un Mundial al aire libre. Adicionalmente, hay que mencionar que ella posee el récord mundial, que es de 15.74mts.



La final, que será el jueves 18 de septiembre a las 7:55am (hora de Venezuela), Yulimar Rojas competirá contra rivales fuertes como Liadagmis Povea de Cuba, que logró clasificarse con un salto de 14.44mts también en su primer intento.



Thea Lafond, actual campeona olímpica de la especialidad, también dirá presente en la final del evento en Tokio de 14.40, el segundo mejor en la otra tanda clasificatoria, que fue liderada por la cubana Leyanis Pérez Hernández con distancia de 14.66mts.



Yulimar Rojas realiza esta primera competencia después de un retiro inesperado por una lesión en el Talón de Aquiles.