¡Qué alegría nos han dado estos chamos! Nicolás Maduro felicita a selección Sub-15 de béisbol por alzarse con título panamericano

El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó este jueves 4 de septiembre a la selección Sub-15 de Venezuela que se coronó campeón panamericano de la disciplina tras una victoria de 15 a 3 frente a Colombia en la final de Barquisimeto, estado Lara.

En una transmisión en vivo mientras sostenía una reunión con autoridades del Estado, a propósito del fortalecimiento del Plan de los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales, el mandatario reconoció el esfuerzo de los criollos por alcanzar este triunfo.

«Me acaban de informar que los muchachos de 15 años, la sub-15, se acaba de coronar en este momento Campeones Panamericano de Béisbol, medalla de oro panamericana. ¡Felicitaciones, muchachos!», destacó.

Asimismo, además de congratular a la representación nacional en este torneo deportivo, el jefe de Estado venezolano, aseveró que este tipo de logros deben considerarse como reflejo de desarrollo en el país, dentro de otros ámbitos.

«Así debe ser Venezuela en paz, desarrollándose en todos los frentes de batalla, en todas las siete transformaciones y más allá, el deporte brillando, la cultura brillando, la política brillando, la diplomacia brillando, y las fuerzas populares, militares, policiales, brillando», resaltó Nicolás Maduro, a raíz del triunfo de dicha selección de béisbol.

¡Qué alegría nos han dado estos chamos!

Posterior a este anuncio, Maduro aprovechó sus redes sociales para rendir homenaje al equipo venezolano, por esta nueva gesta deportiva.

!Este logro reafirma que el deporte venezolano está dando frutos. Seguiremos impulsando su desarrollo y masificación como semillero de campeones, desde las escuelas, las comunidades y los estadios del país. ¡Gracias, muchachos, por esta victoria que fortalece a Venezuela y nos llena de esperanza!» enfatizó Maduro.