Gobierno de Venezuela plantea vuelos desde Bolivia para recoger a migrantes en Perú y Chile

Credito: archivo Aporrea-web

26-07-25.-Venezuela retomó este viernes la idea de hacer vuelos de repatriación, planteada en mayo, desde Bolivia para sus connacionales que estén en Perú y Chile, países con los que el Gobierno de Nicolás Maduro no tiene relaciones diplomáticas.



El pasado mayo, Venezuela anunció que preparaba vuelos de repatriación desde Bolivia para sus connacionales que estén en Perú, Chile y Argentina, cuyos Gobiernos, según dijo entonces Cabello, «no permiten» que aterricen en sus territorios aviones enviados por el Ejecutivo de Maduro.



«Si todo sale como tenemos esperado, la semana próxima pudiéramos estar haciendo el primer vuelo a Bolivia», indicó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), quien anticipó que desde hace semanas Venezuela ha estado coordinando estos vuelos a través de su embajada en Bolivia.



Este viernes el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, recibió un vuelo con 237 repatriados procedente de Texas, Estados Unidos, en este vuelo se encontraban siete niños que estaban «secuestrados» en Estados Unidos, según el Gobierno venezolano.



Cabello apuntó que lo que se necesita es la garantía de que el avión pueda ir a Bolivia y regresar con el cupo máximo de pasajeros.



«Es decir, no mover un avión nuestro que tiene una capacidad y cuando lleguemos allá solo está el 10 % de la capacidad del avión. Es hacer la coordinación», precisó.



Por otra parte, el ministro subrayó como «problema principal» que los migrantes venezolanos tienen que trasladarse a Bolivia y hacer la solicitud desde ese territorio.



«¿Cuál es el problema principal? Que ellos tienen que trasladarse a Bolivia, hacer la solicitud por Bolivia porque nuestros aviones no pueden entrar a Chile, a Perú», advirtió.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 382 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)