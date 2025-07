PCV no respaldó salida de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU

Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Credito: TP

02-07-25.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) no participó en la sesión de la Asamblea Nacional que aprobó este martes la salida de Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.



El diputado Oscar Figuera aclaró que la organización no acompaña esta decisión promovida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y apoyada por unanimidad de las organizaciones agrupadas en la Alianza Democrática.



«No somos ingenuos; sabemos que el sistema de Naciones Unidas tiene claras parcialidades políticas, pero para nadie es un secreto que en Venezuela se violan derechos humanos, políticos y sociales y esta decisión de la Asamblea Nacional no va a poder ocultar las gravísimas violaciones contra la Constitución que ejecuta la administración de Nicolás Maduro», declaró Figuera.



La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ya había sido expulsada del país en 2024 pero a finales de año se permitió que un funcionario regresara al país. El pasado viernes, desde Ginebra se presentó un informe en el que se documenta el deterioro de los derechos humanos durante el último año, especialmente después de las elecciones presidenciales de julio de 2024.



«Las maniobras de la cúpula del PSUV y sus partidos satélite en la Asamblea nacional confirma la senda autoritaria que ha adoptado. No pueden calificadas de soberanas y mucho menos antiimperialistas, decisiones que intentan ocultar las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de cientos de trabajadores, estudiantes, dirigentes políticos, sociales y sindicales», afirmó el diputado comunista.



Figuera recordó las denuncias del Comité de Madres en Defensa de la Verdad sobre tratos crueles y violaciones al debido proceso en los casos de los jóvenes detenidos ilegalmente en 2024.



«Hay hasta menores de edad acusados de terrorismo e incitación al odio mientras que corruptos y políticos que han pedido abiertamente sanciones y una intervención extranjera contra el país permanecen protegidos».



Para Figuera, la cúpula del PSUV aplica una «política de doble rasero»: «reclama garantías para los venezolanos secuestrados en El Salvador pero le niega a los detenidos en el territorio nacional derechos fundamentales como tener acceso a un abogado de confianza o comunicación con familiares».



El PCV, recordó Figuera, ha condenado categóricamente «la criminalización de los migrantes venezolanos que ejecuta Donald Trump y su lacayo Niyib Bukele».



El parlamentario reiteró la demanda de amnistía general para todas las personas detenidas arbitrariamente, entre las que se encuentran el excandidato presidencial respaldado por el PCV, Enrique Márquez, el abogado Eduardo Torres, el exministro Rodrigo Cabezas y el dirigente sindical Daniel Romero.



El Secretario General del PCV insistió en la necesidad de que «las fuerzas genuinamente democráticas avancen hacia la construcción de un amplio frente social y político para la restitución y defensa de la Constitución y del Estado de derecho».

