Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declara ‘persona non grata’ a Volker Türk

AN declara persona non grata a Volker Türk y pide abandonar Oficina del Alto Comisionado de DDHH Credito: Web

02-07-25.-La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declaró este martes ‘persona non grata’ al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, además de los miembros de su oficina, luego de acusarlo de «guardar silencio» por los 252 migrantes «secuestrados» en El Salvador y los 18 menores de edad «detenidos» en Estados Unidos.



De acuerdo con una transmisión de VTV, los diputados también aprobaron de forma unánime solicitar al presidente Nicolás Maduro que Venezuela «se salga» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) mientras Türk «esté a cargo».



El viernes, Türk alertó en un informe que las libertades fundamentales en Venezuela han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas «han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos».



En ese sentido, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, mostró una foto de Türk y lo tildó de «sátrapa» y «basura», al tiempo que lo acusó de «hacerse el de la vista gorda de crímenes atroces».



En el debate, Rodríguez señaló que el funcionario de la ONU ha cometido «crímenes penados en Venezuela«. En tal sentido, manifestó que Türk «es cómplice de secuestro, es un calumniador y es un hipócrita».



Previamente, la diputada Iris Varela señaló como «un deber» del pueblo y de la AN «declarar persona non grata» a Türk. En sus palabras, «no sirve para proteger los derechos humanos de la humanidad» y lo acusó de formar parte de un sistema que «es utilizado para intervenir a los países soberanos y para arrodillar a los que no se les alinean».



En esa línea, la exministra de Servicio Penitenciario, acusó al alto comisionado de «guardar un silencio escandaloso» sobre «la violación de derechos humanos» y «todas las atrocidades que comete el imperio en el mundo», entre ellas, lo que «hace contra los venezolanos».



Por tanto, Varela propuso que el fiscal general, Tarek William Saab comience «acciones penales» contra Türk.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 397 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/07/01/an-venezolana-declara-persona-non-grata-a-volker-turk/)