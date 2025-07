(VIDEO) EEUU critica una app de alerta de redadas pero guarda silencio sobre la que reporta a indocumentados

01-07-25.-Una aplicación para reportar la presencia de agentes migratorios en vecindarios ha causado el enojo de la Casa Blanca, que este lunes criticó que se le hiciera publicidad, a pesar de que ha guardado silencio sobre una plataforma ultraconservadora usada para reportar a inmigrantes indocumentados a cambio de un pago.La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió hoy contra el canal CNN por una entrevista a Joshua Aaron, creador de la aplicación ICEBlock, que permite reportar la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y posibles redadas en las comunidades.«Ciertamente es inaceptable que una importante cadena promueva una aplicación que fomenta la violencia contra los agentes del orden público que intentan mantener a nuestro país a salvo», dijo Leavitt en una rueda de prensa.ICEBlock está diseñada para ser un «sistema de alerta temprana» para los usuarios cuando el ICE opera cerca, explicó Aaron a CNN.Los usuarios pueden añadir una ubicación o ‘pin’ en un mapa que muestre dónde vieron a los agentes, junto con notas opcionales, como la ropa que vestían o el tipo de vehículo que conducían, lo que permite a otros usuarios en un radio de 8 kilómetros recibir una alerta automática notificándoles del avistamiento.Aaron, que lleva más de dos décadas en el ámbito de la tecnología, dijo que decidió crear esta aplicación porque la política de deportación le recuerda a la Alemania nazi y cree que la historia se está repitiendo.La aplicación, que ya cuenta con más de 20.000 usuarios, la mayoría en Los Ángeles, sacudida por redadas masivas desde la primera semana de junio, también fue objeto de críticas por parte de Todd Lyons, director interino de ICE: «Anunciar una aplicación que básicamente pone en la mira a los agentes federales es repugnante», dijo en un comunicado.El jefe de ICE advirtió de que sus agentes «ya se enfrentan» a un aumento del 500 % en las agresiones y la publicidad de la aplicación «incita» a la violencia contra ellos con «un megáfono nacional».No obstante, Lyons no se refirió a las denuncias de supuesto uso de fuerza excesiva por parte de los agentes migratorios, muchas de ellas captadas en video, incluso contra ciudadanos estadounidenses.La ICERaid del exlíder de los Proud BoysLa Administración del presidente Donald Trump tampoco se ha pronunciado sobre otras plataformas que promueven la denuncia de posibles inmigrantes indocumentados como ICERaid (Recompensas por Participación y Crowdsourcing de Inteligencia para la Inteligencia y la Defensa Estadounidenses).Lanzada en enero pasado, la plataforma incentiva a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa o información que pueda ser relevante para la seguridad nacional, mediante la captura de imágenes o videos a cambio de premios en criptomonedas.«Cuantas más imágenes y ubicaciones suba y valide, más ICERaid obtendrá», se lee en la página web, que tiene como principal objetivo denunciar a los indocumentados, aunque también alienta a delatar otros delitos como robos o secuestros.Una vez verificada la información recibida, los denunciantes reciben como pago tokens de la aplicación, que pueden intercambiarse por otras criptomonedas o convertirse en moneda real.La aplicación ganó atención después que Enrique Tarrio, exlíder de la organización de extrema derecha Proud Boys, anunciara a mediados del mes que sería el «zar» de ICERaid.De raíces cubanas, Tarrio, uno de los encausados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 que fue indultado por Trump, fue escogido para llevar las riendas de la plataforma por «su amplia red» de contactos y su experiencia, según señala la página.No está claro cuántos usuarios tiene la nueva aplicación ni de dónde provienen los fondos usados para pagar las supuestas recompensas.El Alien TrackerICE también estaría usando una nueva aplicación de mapas que permite a los agentes migratorios visualizar zonas del país con un gran número de personas bajo órdenes de deportación, según documentos citados por el diario The New York Times.El proyecto de la aplicación, bautizada inicialmente como Alien Tracker o Atrac, se puso en marcha con la ayuda de miembros del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental y era parte integral de las propuestas del multimillonario Elon Musk para ayudar al Gobierno Trump a adelantar su política de redadas masivas.El software mapea en todo el país la ubicación de los inmigrantes con órdenes de deportación e incluso permite a los oficiales localizar a aquellos con ciertas condenas penales, de acuerdo al rotativo.