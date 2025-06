Venezuela rechaza Informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU: "Es cínico y parcial"

28-06-25.-El Gobierno de Venezuela emitió este jueves un comunicado oficial en el que rechaza de forma contundente el más reciente informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el documento, Caracas acusa al funcionario de emitir «declaraciones irresponsables, parciales y profundamente politizadas».El pronunciamiento señala que el contenido del informe resulta ofensivo, especialmente por provenir de una figura que, según el Estado venezolano, ha guardado silencio frente a otras crisis humanitarias globales. “Resulta cínico y profundamente ofensivo que quien ha guardado un silencio cómplice frente al genocidio en curso contra el pueblo palestino, que no ha pronunciado palabra alguna sobre las masacres ejecutadas en el Líbano y Siria”, indica el texto.A continuación, se reproduce íntegramente el comunicado oficial divulgado por el Ministerio para Relaciones Exteriores:Por su parte, el embajador venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, Alexander Yánez, rechazó hoy viernes el informe presentado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, sobre su país."Esta resolución evidencia la politización y selectividad de este Consejo. Ella no fue inspirada ni por principios ni por justicia, sino por conveniencias geopolíticas", señaló Yánez en un video difundido a través de redes sociales."Que en su informe, el Alto Comisionado no haga ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana luego de las elecciones del 28 de julio evidencia el sesgo", agregó Yánez, en referencia al informe presentado por Türk.Yánez denunció también la situación de violación a los derechos humanos a que fueron sometidos 253 migrantes deportados por Estados Unidos hacia El Salvador."Hoy me acompañan cinco familiares de los 253 migrantes venezolanos que hoy cumplen 105 días bajo detención arbitraria y desaparición forzada en una cárcel de El Salvador", expresó Yánez.El funcionario venezolano cuestionó además el retraso de la Oficina del Alto Comisionado para responder a la denuncia hecha en su momento por Venezuela."Nos preocupa que después de todas estas gestiones hayan pasado 56 días para que su Oficina finalmente se pronunciara", indicó Yánez, al tiempo que refirió que el propio presidente Nicolás Maduro se comunicó con Türk para plantearle, vía telefónica, el caso."El doble rasero que se observa en este Consejo ante graves violaciones de los derechos humanos es indecible, mientras a Venezuela se le pretende condenar permanentemente", enfatizó Yánez.