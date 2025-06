ONG 'Justicia, Encuentro y Perdón' denuncia que extranjeros detenidos en Venezuela no tienen acceso consular

11-06-25.-La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este martes que muchos de los extranjeros detenidos en Venezuela por razones políticas no han tenido acceso consular, lo que constituye un acto deliberado de aislamiento que contraviene las normas internacionales.«Muchos han sido privados de libertad sin acceso a sus consulados, sin defensa adecuada, sin información a sus familias. Algunos incluso enfrentan cargos inverosímiles o juicios irregulares», dijo la organización en un mensaje en su cuenta de X.Para la organización, que exigió la liberación de estos ciudadanos de otros países y de venezolanos con doble nacionalidad, encarcelar extranjeros por razones de Estado o como represalia política representa no solo una injusticia, sino un acto de aislamiento deliberado y reconocido por la doctrina como diplomacia de rehenes.El respeto a las normas internacionales, enfatizó la ONG, no es opcional.