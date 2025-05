La administración Trump sabía que los venezolanos deportados a El Salvador no habían cometido delitos graves

Credito: Web

31-05-25.- La Administración de Trump y el presidente de los Estados Unidos (EEUU) sabía que la mayoría de los 238 inmigrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador no habían sido condenados por delitos en el país.



Así lo reveló un análisis de datos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) publicado este viernes, sobre las deportaciones de inmigrantes sin antecedentes, según una publicación de la agencia EFE.



La información oficial, obtenida por ProPublica y The Texas Tribune, junto a medios venezolanos, es contundente. Solo 32 de los 238 enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) habían sido condenados por delitos cometidos en EEUU.



¿Cuáles fueron los delitos de los inmigrantes con antecedentes?



La mayoría de los delitos por los que acusaron a los 32 migrantes con antecedentes son clasificados como no violentos. Estos incluyen robos en tiendas o infracciones de tránsito.



Por otro lado, este dato choca con la narrativa de "lo peor de lo peor" que Trump usó para justificar las deportaciones de inmigrantes.



El mandatario republicano invocó una ley de 1789, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros. Con ella, acusó a los venezolanos de ser parte de la banda criminal el Tren de Aragua. Sin embargo, los datos del DHS indican que Trump sabía de condenas por hechos violentos contra solo seis de los expulsados.



¿Cuántos inmigrantes deportados no tenían antecedentes penales?



La información oficial reveló que más de la mitad de los encarcelados en el CECOT, al menos 130 no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes. Solo se les había clasificado por haber violado las leyes de inmigración.



En cuanto a delitos cometidos fuera del territorio estadounidenses, una investigación encontró evidencia de arrestos o condenas para 20 de los 238 hombres.



De estos casos, 11 involucraban delitos violentos. Las listas de presuntos pandilleros que mantienen autoridades venezolanas y la Interpol no coincidían con ninguno de los nombres de los 238 venezolanos deportados.

