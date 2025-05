(VIDEO) EEUU: ICE arresta a estudiante venezolano de 20 años en Nueva York luego de acudir a una cita en tribunal de inmigración

29-05-25.-El lunes pasado, un estudiante venezolano que se encontraba en proceso de regularización de su estatus migratorio fue detenido en Nueva York, justo después de acudir a una cita programada en el tribunal de inmigración. La noticia ha alarmado tanto a la comunidad venezolana como a defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes ven en esta detención un reflejo de las dificultades que enfrentan miles de personas en el país bajo las políticas migratorias de la administración Trump.Dylan, un joven de 20 años detenido, acudió a su cita con la esperanza de regularizar su situación. Sin embargo, su arresto refleja el constante riesgo que enfrentan los inmigrantes en EEUU. Incluso quienes siguen el proceso legal de forma adecuada quedan atrapados en un sistema que no les ofrece seguridad ni garantías.Preocupación e indignación por políticas migratoriasEste incidente refleja la creciente preocupación que existe entre los inmigrantes, especialmente los venezolanos, ante las duras políticas migratorias de Estados Unidos. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las deportaciones y las restricciones han sido parte del día a día para aquellos que no tienen un estatus legal claro. Muchos, como Dylan, temen que una simple cita en el tribunal de inmigración pueda ser la puerta hacia la detención.La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se pronunció con firmeza ante el arresto de Dylan, un joven inmigrante que solo busca estudiar y ayudar a su familia, calificando la acción de ICE como "despreciable". James denunció un abuso de poder, señalando que se aprovechó de un trámite legal sencillo para detener a un estudiante sin antecedentes penales, quien trabaja incansablemente para mantener a su familia. Según el New York Legal Assistance Group, Dylan ingresó a Estados Unidos con un permiso para solicitar asilo, conforme a las políticas del gobierno de Joe Biden. Por su parte, la madre de Dylan, Raiza, expresó su dolor al ver a su hijo en esta situación, destacando no solo la injusticia de su detención, sino también el sufrimiento que enfrenta al ser trasladado entre varios centros de detención, mientras lidia con graves problemas de salud.Protestas estudiantiles en Nueva York exigen la liberación de Dylan y cambios en las políticas migratoriasMás de 500 estudiantes se reunieron en Union Square, Manhattan, para manifestarse en solidaridad con Dylan y para exigir cambios en las políticas migratorias que, según los organizadores, continúan afectando a los jóvenes inmigrantes, a pesar de los compromisos del gobierno de Biden. La protesta resaltó el malestar de quienes consideran que el sistema sigue siendo perjudicial y punitivo para aquellos que buscan un futuro mejor en los Estados Unidos. Aunque el alcalde Eric Adams explicó que la detención no ocurrió dentro de una escuela y destacó que la ciudad no colabora con ICE en operativos civiles, evitó comentar sobre el desarrollo de la audiencia judicial del joven.La detención de Dylan ha desencadenado una ola de apoyo en la comunidad migrante, que se siente cada vez más expuesta a la amenaza de deportación, incluso cuando siguen el proceso legal. Organizaciones de derechos humanos han empezado a movilizarse exigiendo la liberación del estudiante y una reforma al sistema migratorio. En particular, la comunidad venezolana en Nueva York ha intensificado sus esfuerzos de apoyo, organizando actividades para ayudar a quienes, como Dylan, enfrentan la constante incertidumbre de vivir bajo la amenaza de detención. Este caso evidencia la inseguridad que sienten muchos inmigrantes, que, en lugar de encontrar protección, se ven atrapados en un sistema que no les ofrece claridad ni estabilidad para su futuro en el país.