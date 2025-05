En un lamentable hecho de aparente secuestro y maltrato‚ fallece el niño Ian Eulacio Echarry, de 2 años, quien fue llevado a la Maternidad de Macuto, estado La Guaira‚ a donde llegó sin signos vitales. El informe de la autopsia resultó en muerte por un shock hipovolémico, o escasez de líquidos en su cuerpo, presencia de alcohol en su organismo y desprendimiento del hígado.

De acuerdo a Dorainny Eulacio, tía del pequeño, la madre Michell Eulacio, dejó a su hijo al cuidado de la madrina del pequeño‚ Yerifry Rebeca Matos Martínez (27) y de su amiga‚ Dorca Saray Díaz Liendo (33) , qiuenes residen en la calle 17 de Los Corales, para que lo cuidaran durante dos meses‚ mientras iba a hacer unas diligencias en el estado Táchira. Al cabo de ese tiempo‚ la madre regresó a buscar a su hijo, pero Dorca Saray Díaz Liendo, le pidió un pago por haberlo cuidado; lo que dicen‚ no estaba dentro del acuerdo. Michel Eulacio no pudo pagar el dinero exigido, por lo que la Comadre procedió a amenazarla‚ diciéndole que si no le pagaba por el cuidado‚ no le entregaría al niño. -Me paga o de lo contrario, mi comadre, me puedo llevar a Ian a un sitio donde no lo va a encontrar nunca más en la vida-. El niño nunca fue devuelto a su madre.

El domingo, 27 de abril durante una fiesta‚ Rebeca Matos y Saray Díaz‚ al parecer‚ le dieron de beber al bebé Ian‚ bebidas alcohólicas. Ellas relatan que el niño sufrió una caída‚ pero deciden no llevarlo al médico sino que lo hacen al día siguiente‚ el lunes 28, pero el niño llega sin signos vitales a la Maternidad de Macuto.

El equipo médico al practicarle la autopsia al pequeño‚ encontraron que no había consumido agua en los últimos días y que había sido golpeado hasta presentar desprendimiento del hígado, lo que provocó mucha pérdida de sangre que complicó el cuadro y se produjo su muerte a sus 2 años de vida.