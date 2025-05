Gaza muere de hambre porque Israel no deja entrar la ayuda humanitaria

La hambruna ataca a Gaza porque Israel no deja entrar la ayuda humanitaria Credito: Agencias

Tras dos meses de un devastador bloqueo de la ayuda a Gaza, los alimentos se han agotado y la gente se pelea por el agua en medio de incesantes bombardeos, declaró este viernes la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Desde la ciudad de Gaza, la portavoz de la agencia, Olga Cherevko, declaró a los periodistas en Ginebra que una amiga suya "vio hace unos días a gente ardiendo por las explosiones y no había agua para salvarlos".

Desde que todos los puntos de entrada a la Franja fueron "sellados por las autoridades israelíes para la entrada de carga" en marzo, se desencadenó el "peor escenario posible", dijo Cherevko: los suministros se agotan mientras el conflicto hace estragos.

"Las reservas de alimentos se han agotado en su mayor parte y el acceso al agua es imposible", declaró.

Mientras la veterana trabajadora humanitaria hablaba, informó de que se estaba produciendo una "lucha muy violenta" por el acceso al agua en el piso de abajo, con gente lanzando piedras y disparando a un camión cisterna que se estaba alejando.

Sin infancia

La portavoz de la OCHA afirmó que cada día veía a niños "privados de su infancia desde hace muchos meses" y a ancianos "hurgando en montones de basura" en busca de alimentos y material combustible para cocinar, ante la falta de éste.

Durante una visita el jueves al Patient Friends Hospital, un centro pediátrico de la ciudad de Gaza que había sido atacado varias veces durante la guerra, se le informó sobre el aumento de las tasas de desnutrición.

"Los hospitales informan de que se están quedando sin unidades de sangre, ya que siguen llegando víctimas en masa", subrayó Cherevko, mientras se raciona el preciado combustible.

Preparados para reanudar la entrega si reabren los pasos

"Gaza está cada vez más cerca de quedarse con las manos vacías", añadió.

Cherevko afirmó que el personal humanitario de la ONU está "en contacto permanente" con las autoridades israelíes y aboga por la reapertura de los pasos fronterizos. "Tenemos mecanismos que mitigan los desvíos y garantizan que la ayuda llegue a las personas a las que está destinada", afirmó.

"Estamos preparados para reanudar la entrega a gran escala en cuanto se reabran los pasos fronterizos", insistió Cherevko. "Mantenemos nuestra promesa de mantener nuestros principios y seguir aliviando el sufrimiento de la gente, dondequiera que esté".

En un llamamiento dirigido el jueves a las autoridades israelíes, el máximo responsable humanitario de la ONU y de la OCHA afirmó: "Levanten este brutal bloqueo. Dejen que los humanitarios salven vidas".

Tom Fletcher reafirmó la urgente necesidad de liberar a los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que "nunca deberían haber sido apartados de sus familias", y subrayó que "la ayuda, y las vidas civiles que salva, nunca deben ser moneda de cambio".

Horror generacional

Cherevko afirmó que en el último mes y medio, 420.000 personas se han visto "una vez más obligadas a huir, muchas de ellas sólo con lo puesto, tiroteadas por el camino, llegando a refugios abarrotados, mientras se bombardean tiendas de campaña y otras instalaciones donde la gente busca seguridad".

"Me preocupa que dentro de cinco, diez o veinte años miremos a nuestros hijos y nietos con vergüenza y no seamos capaces de explicarles por qué no pudimos detener este horror", concluyó.

"¿Cuánta sangre más debe derramarse antes de que sea suficiente?".