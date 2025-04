Bloomberg: Casi 90% de los deportados a El Salvador no tenía antecedentes penales: la mayoría son venezolanos

Referencial Credito: Web

10-04-25.-Según registros legales y declaraciones del Gobierno estadounidense revisadas por Bloomberg, se encontró que alrededor del 90 % de los migrantes venezolanos deportados a El Salvador no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.



De acuerdo a investigaciones del medio, cinco hombres fueron acusados o condenados por delitos graves de agresión o violación de armas de fuego. Igualmente, tres acusados ​​por delitos menores, que incluyen acoso y hurto menor, otros dos fueron acusados ​​de tráfico de personas.



Por otra parte, para el resto de los migrantes no había información disponible que evidenciara algún delito. De los 238 migrantes venezolanos que las autoridades acusan de pertenecer a la extinta banda del Tren de Aragua, solo una pequeña fracción causó delitos graves en EE. UU.



Los hallazgos plantean interrogantes sobre cómo la administración de Trump decidió clasificar a los migrantes enviados a El Salvador como delincuentes violentos.



En este sentido, el país norteamericano sostiene que todos los venezolanos a bordo de los vuelos cometieron un delito por encontrarse en el país ilegalmente, sin embargo, un juez estadounidense ordenó a la administración que suspendiera las deportaciones, pero la Corte Suprema dictaminó que la administración puede intentar reanudarlas si se notifica a los migrantes y se les da la oportunidad de presentar su caso ante un juez.



El Gobierno reconoció ante el tribunal que no todos los hombres tienen antecedentes penales, pero afirma que «esto es solo una prueba más de la amenaza que representan». Las deportaciones están en el centro de un importante conflicto legal que pone a prueba la capacidad de los jueces federales para imponer límites al poder de Trump.



*Noticia al Día / VTV