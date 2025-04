Trabajador responsabiliza a directiva de Ipostel ante consecuencias para su salud por falta de atención médica

Carlos León, trabajador de Ipostel Credito: C.Caroní

06-04-25.-Después de sufrir un episodio de tensión alta y dolor en el pecho, Carlos León, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ipostel en el estado Bolívar, acudió a un centro de salud privado en Ciudad Guayana donde asegura que fue mal atendido por personal del centro de salud, consecuencia del incumplimiento de pago por parte del patrono, reseportal Correo Del Caroní



León denunció la falta de apoyo de la estatal, y responsabiliza a la presidenta de la empresa Ipostel y su junta directiva de cualquier afectación que sufra su salud.



Asegura que la ausencia de una póliza de seguro médico privado afecta a 4 mil jubilados y dos mil activos del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela.



“Ingresé a la clínica a las tres y media de la tarde, me hicieron los primeros auxilios. Indican que tengo que ser visto por un especialista y es cuando me comunico con la gerente encargada de la dirección de nómina, ella remitió el caso al director de Talento Humano Sixto Chacón, que nunca me ha querido responder el teléfono, y este llama a la gerente encargada de SACI. Pasadas las 7:00 de la noche ella me dice que tenía que ir a buscar un módulo, un CDI”, relató León.



Afirmó que las autoridades y cuadros gerenciales de la institución sí gozan del beneficio de un seguro privado, mientras que el resto de la nómina no tiene acceso al beneficio.



Es por ello que denuncia y responsabiliza a la presidenta Olga Jaime Pérez y toda su junta directiva de los problemas que causa a los trabajadores la falta de atención médica.



“Son ellos responsables de lo que me pueda ocurrir. Ya basta de atropellos, de injusticia, clamamos justicia social. No voy a ir a un hospital, no voy a ir a donde ellos pretenden que vaya, no los voy a complacer. Voy a morir con dignidad”, manifestó.

