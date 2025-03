Disdado Cabello: Vuelo de repatriación de venezolanos será reprogramado por motivos climáticos en EEUU

Credito: Composición Aporrea-web

15-03-25.-La reanudación de vuelos con migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, que estaba prevista para este viernes, fue suspendida por «problemas climáticos», informó el titular de Interior y Justicia del país caribeño, Diosdado Cabello.



«No se reanudan hoy porque ellos anunciaron que tienen problemas allá climáticos, con unos huracanes, unas cosas, y va a haber restricción de vuelo. Entonces, estamos esperando que ellos digan si es mañana (sábado), si es el domingo», dijo el funcionario en un programa transmitido en YouTube.



Estos vuelos de repatriación, que comenzaron el pasado 10 de febrero, fueron cancelados por Venezuela en represalia por el fin de la licencia a la estadounidense Chevron para operar en el país caribeño, de donde la petrolera tiene que salir antes del 3 de abril por orden del Gobierno de Donald Trump, que había criticado a Caracas por no acelerar las deportaciones tan rápido como esperaba.



Este jueves, el enviado de EE.UU. para Misiones Especiales, Richard Grenell, aseguró que Venezuela «ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que infringieron las leyes de inmigración estadounidenses e ingresaron ilegalmente en el país».



Cabello, quien se dijo «reconfortado» por la reanudación, saludó este viernes el anuncio de Grenell, en el que, según el ministro, por «primera vez no los llaman (a los migrantes venezolanos) terroristas» ni miembros «del Tren de Aragua», lo que, dijo, la Administración de Nicolás Maduro había «reclamado de manera formal».



«Son ciudadanos, seres humanos, (…) son los términos de respeto mínimo que nosotros pedimos con nuestros compatriotas, pero también con nuestro país», dijo el también considerado número dos del chavismo, quien destacó igualmente que las conversaciones sean con «el presidente de la República Bolivariana de Venezuela que se llama Nicolás Maduro Moros, que es el único que puede autorizar esto».



Sin embargo, Washington ha insistido en que las conversaciones con Venezuela no significan un reconocimiento como presidente de Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en julio de 2024, lo que la oposición mayoritaria denuncia como «fraude», al asegurar que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.

