Trump amenaza a Hamás: "Sino liberan a los rehenes, se abrirán las puertas del infierno"

Donald Trump, ha dado este lunes un ultimátum a Hamás. O libera a todos los rehenes israelíes antes del sábado o cancelará el acuerdo de alto el fuego y "se abrirán las puertas del infierno", ha amenazado en declaraciones en el Despacho Oval después de que el movimiento islamista anunciara que suspende "hasta nuevo aviso" la liberación de rehenes prevista para esta semana. El paso de Hamás, que el grupo radical palestino asegura que toma en represalia por las violaciones de Israel del alto el fuego en la Franja, las cuales ha dejado a varios palestinos muertos‚ lo que genera la mayor crisis hasta ahora del frágil pacto de tregua e intercambio de prisioneros entre el movimiento e Israel logrado en enero tras meses de negociaciones.

"Por lo que a mí respecta, si todos los rehenes no están en libertad para el sábado a las doce, diría: ‘Cancélenlo, todo queda cancelado y que se abran las puertas del infierno", ha afirmado, en una ceremonia de firma de órdenes ejecutivas. "Si no vuelven —todos ellos, se acabó el goteo, eso de ir de dos en dos o de tres en tres— para el sábado, se abrirán las puertas del infierno", ha insistido. "Estoy hablando por mí mismo, Israel puede corregirme, pero por lo que a mí respecta, el sábado a las doce".

Al preguntarle si por "las puertas del infierno" se refiere a represaliasdel gobierno israelí, respondió: "Ya lo descubrirán, y ellos lo descubrirán también. Hamás descubrirá a qué me refiero". Vuelto a preguntar si descartaba la posible implicación estadounidense en caso de que el movimiento islamista incumpliera el ultimátum, replicó: "veremos qué ocurre".

Trump, que un día antes ya había expresado su indignación por el débil aspecto en que fueron liberados tres rehenes israelíes el pasado sábado, apuntó que la razón de Hamás para suspender los intercambios de prisioneros podría ser el mal estado de los restantes. "Estaban en los huesos… una desgracia absoluta. Y creo que ellos vieron cómo el mundo veía eso y estaban buscando una excusa para no liberar más". Aunque nunca alude a los 47 mil palestinos asesinados ni a los miles que sufren desnutrición por el bloqueo de ayuda humanitaria‚ por el gobierno de Netanyahu.

Las declaraciones del presidente estadounidense llegaban horas después de que Fox News publicara el extracto de una entrevista en la que aporta más detalles de su plan para el futuro de Gaza. En ella, ha descartado rotundamente que los 2,3 millones de residentes palestinos de Gaza (él declara 1,9 millones) puedan regresar a la Franja si se lleva a cabo su plan de expulsarlos y convertir el territorio en un enclave inmobiliario internacional‚ que él denomina como "la Riviera de Oriente Próximo".

Trump‚ respondió con "no, no lo tendrían" a la pregunta del presentador Brett Baier acerca del derecho de retorno de los gazatíes una vez concluyera el largo proceso de reconstrucción. En ocasiones previas, Trump ha calculado que serán necesarios al menos entre 10 y 15 años para dejar la Franja en condiciones habitables tras una guerra en la que las bombas israelíes han matado a más de 45.000 palestinos, destruido las infraestructuras y derrumbado la inmensa mayoría de los edificios.

El mandatario estadounidense causó un escándalo y consternación internacional la semana pasada cuando anunció por sorpresa, en una rueda de prensa junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su propuesta de "tomar el control" y "poseer" Gaza, de donde se expulsaría a sus residentes desde sus propias tierras para reasentarlos en Egipto, Jordania y quizá otros países árabes, sin tener en cuenta sus deseos ni el derecho internacional, que considera los traslados forzosos de población un crimen contra la humanidad.

En esas declaraciones, Trump afirmó que los gazatíes no volverían a la Franja, que él describe como "un sitio de demolición". Según él, los propios palestinos tampoco querrían volver, porque vivirían mucho mejor en sus nuevos hogares que en un lugar que será inhabitable durante años‚ sin tomar en cuenta que ya miles se encuentran ya de regreso a sus hogares destruidos. Aunque al día siguiente, dada la conmoción mundial causada por las palabras del republicano, la Casa Blanca aseguraba que el desplazamiento solo sería "temporal". En otras intervenciones, Trump seha mostrado ambiguo al respecto.

En los extractos de Fox, Trump declara que su plan es construir asentamientos permanentes para los más de dos millones de gazatíes en otros países árabes de la zona. Allí se levantarían "seis, siete, nueve" enclaves, "bellas comunidades" "mucho mejores" que lo que los gazatíes han conocido hasta ahora. El presidente estadounidense vuelve a declararse convencido de que, una vez asentados allí, los residentes no se querrían marchar de ahí para regresar a la Franja.

Indica que Estados Unidos tomaría el control de Gaza —"la poseeríamos", ha dicho— y poco a poco construiría "un enclave inmobiliario para el futuro". El presidente resta importancia a la oposición rotunda a su plan de los países árabes, incluidos Egipto y Jordania, y se muestra convencido de que llegará a un acuerdo con El Cairo y Amán para que cedan territorio donde construir esos nuevos asentamientos que planea. "Les damos miles de millones de dólares cada año", insiste, insinuando que esa ayuda se convertiría en herramienta de presión para arrancarles el sí. En sus declaraciones de este lunes lo confirmaba: "si no (aceptan), podría plantearme suspender la ayuda, sí". Tampoco explica donde habitarían mientras tanto los más de 2 millones de gazatíes.

Jordania recibió en 2023 casi 1.700 millones de dólares en asistencia estadounidense, según los datos oficiales del Gobierno en Washington. Egipto obtuvo 1.500 millones, de los que más de 1.200 fueron de ayuda militar.

Reunión con el rey Abdalá II

Trump tiene previsto reunirse este martes con el rey Abdalá II de Jordania en la Casa Blanca. Este lunes, su secretario de Estado, Marco Rubio, recibía al ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelati. En las próximas semanas, según ha adelantado el presidente israelí, Isaac Herzog, el republicano también podría verse con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Los países árabes han rechazado con rotundidad el plan de Trump, que consideran que equivaldría a una limpieza étnica similar a la que ya vivió el pueblo palestino entre 1947 y 1949, la Nakba ("Catástrofe") en la que cerca de 750.000 palestinos huyeron ante lla ocupación de milicias judías primero y el nuevo ejército israelí después. También consideran que dinamita cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino y amenaza la estabilidad en Oriente Próximo. Para Egipto y Jordania, la amenaza es existencial: ya cuentan con una importante población de refugiados palestinos. Un nuevo flujo de centenares de millones de personas quebraría los delicados equilibrios sociales y políticos, y correría el riesgo de crear nuevos grupos radicalizados.

Además, el plan del presidente no deja claro como piensa Estados Unidos hacerse cargo de Gaza ni sobre el plan de reasentamiento a corto‚ mediano y a largo plazo de cómo piensa EEUU cumplir con este enorme proyecto. Él ha hablado de que Israel se la cedería, e incluso ha mencionado que podría "comprarla", como dice que quiere hacer con Groenlandia, la isla ártica bajo control danés. Pero Israel no puede hacer eso: la Franja no es parte de su territorio, no está bajo su soberanía.

Sin embargo‚ Trump ha dejado claro que está decidido a poner en práctica su plan. Este domingo‚ desde el avión presidencial Air Force One, en el que se trasladaba a Nueva Orleans para asistir a la Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, reiteraba su interés a los medios‚ en "poseer" el territorio de los gazatíes.

"Estoy comprometido con comprar y poseer Gaza. Acerca de que nosotros la reconstruyamos, podemos dársela a otros Estados en Oriente Próximo para que levanten partes de ella, otra gente puede hacerlo, bajo nuestro patrocinio. Pero estamos comprometidos a poseerla, hacernos cargo de ella, y asegurarnos de que (el grupo radical palestino) Hamás no vuelve a ella", afirmaba‚ ignorando la opinión de millones de los habitantes de Palestina.