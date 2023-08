Denuncian torturas y vejaciones en cárcel de mujeres en Los Teques

17-08-23.-Distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Familia S.O.S Libertad, Justicia y Proceso Venezuela (JuyProVen) y Observatorio Venezolano de Prisiones, alzaron sus voces en la mañana de este miércoles 16 de agosto para denunciar protestas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), con el objetivo de exigir la renuncia de su directora, Anyi Martínez, por supuestas vejaciones a las privadas de libertad.JuyProVen utilizó su plataforma en línea para expresar sus preocupaciones directamente a la Ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Bautista.“Ministra Celsa Bautista, en el Instituto de Orientación Femenina INOF, hay protestas de la población contra directora Anyi Martínez y Josmery Jiménez, por maltrato, tortura, cobros por ingreso de comida, medicina, vejaciones, torturas, etc. Allí, están ocho presas políticas que peligran en esas circunstancias. Solicitamos se preserve su seguridad. Es del conocimiento público que Anyi Martínez y Josmery Jiménez fueron destituidas y vueltas a designar inexplicablemente. Personas con esa conducta no deben dirigir cárcel alguna”, escribió.El Observatorio Venezolano de Prisiones también hizo eco de estas acusaciones, señalando que “presuntamente” la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, habría removido nuevamente a Anyi Martínez de su cargo como directora del INOF debido a las acusaciones de maltrato y vejaciones en contra de las reclusas.Preocupación por presunto trato deshumanizanteEl Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) ha sido objeto de preocupación por parte de diversas organizaciones y activistas en el pasado debido a denuncias de irregularidades y abusos en el trato hacia las reclusas. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las mujeres en INOF viven en condiciones precarias y han enfrentado abusos y maltratos por parte de las autoridades carcelarias.El pasado 15 de agosto, las reclusas se alzaron y cantaron el himno nacional como parte de las protestas para exigir la renuncia de Anyi Martínez. En respuesta, Martínez intentó sofocar la protesta encerrando a un grupo de reclusas en la cocina, lo que llevó a un motín que fue controlado por la Guardia Nacional.A pesar de la presión y las protestas, hasta el momento de la publicación de esta noticia, el Ministerio de Servicio Penitenciario no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los eventos en el INOF.Las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo mejores condiciones y un trato humano para las mujeres privadas de libertad en este sistema penitenciario, ubicado en Los Teques, estado Miranda.Con información de Tal Cual